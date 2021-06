Senadora Soraya Thronicke reforça importância de moradias populares na entrega de imóveis na Capital

Ao participar nesta sexta-feira (04/06) da cerimônia de entrega das chaves de 448 apartamentos a famílias de baixa renda de Campo Grande (MS) pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, a senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) destacou a importância do Programa Casa Verde e Amarela ao disponibilizar moradias para a população. “Tenho certeza de que se trata de um dia especial para essas pessoas que estão recebendo, finalmente, as chaves dos seus apartamentos, por meio do Programa Casa Verde e Amarela. O direito à moradia é constitucional e deve ser garantido a todos os brasileiros e, isto, está sendo feito neste Governo”, declarou.





Acompanhada pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho e pelo secretário nacional de Habitação, Alfredo dos Santos, a parlamentar sul-mato-grossense reforçou que os 448 apartamentos dos residenciais Aero Rancho CH7 e Aero Rancho CH8 vão beneficiar 1,8 mil pessoas com a casa própria em Campo Grande. “São apartamentos de 50 m², com dois quartos, sala e cozinha e, além disso, os dois residenciais foram construídos próximos de creches, escolas e postos de saúde”, pontuou, completando que não se pode esquecer de que as necessidades habitacionais da população vão muito além da entrega do imóvel.

“Com o Programa, o Governo Federal está contribuindo para que essas famílias tenham o seu próprio lar. Mas isso me faz lembrar também de outras ações importantes do Governo Federal neste sentido. Há poucas semanas estivemos aqui, em Mato Grosso do Sul, com o presidente Jair Bolsonaro, entregando Títulos de Propriedade Rural a várias outras famílias assentadas. Assim como no campo, na cidade também enxergamos inúmeros problemas nos programas habitacionais já realizados. Então foi preciso reformular, reconhecer as verdadeiras necessidades da população e promover o desenvolvimento de forma eficiente no setor de habitação”, ressaltou Soraya Thronicke.





Para a senadora, essas ações, em conjunto, têm contribuído para levar dignidade às famílias brasileiras, seja por meio do financiamento e da contrapartida para a compra da casa própria, seja com a entrega de títulos de terra. “O Governo Bolsonaro está garantindo que o cidadão brasileiro tenha seu direito à moradia assegurado de maneira abrangente, justa e integral. Então quero parabenizar a todas as famílias, que estão finalmente realizando o sonho da casa própria, e também a toda a equipe do Ministério do Desenvolvimento Regional, em nome do ministro Rogério Marinho, por proporcionarem a realização deste sonho a tantos brasileiros”, pontuou.





Soraya Thronicke ainda entregou a chave simbólica para a moradora Claudineia Leonel Moreira e fez questão de conversar com a também moradora Iracema Quadros de Souza, que foi a primeira a receber as chaves do apartamento. “Quero parabenizar a dona Iracema pela conquista da casa própria e, assim como os outros moradores, vão ficar livres do aluguel”, disse, solicitando ao ministro Rogério Marinho que mais moradias sejam entregues em Mato Grosso do Sul. “Como senadora, vou continuar lutando para obter mais recursos para o programa habitacional beneficiar mais famílias no meu Estado”, finalizou.





Moradias





Já o ministro Rogério Marinho detalhou que a construção dos 448 apartamentos nos residenciais Aero Rancho CH7 e Aero Rancho CH8 recebeu investimento da ordem de R$ 42,2 milhões, entre recursos federais e contrapartida do Governo do Estado, sendo metade para 224 moradias no Residencial Aero Rancho CH7 e a outra metade para mais 224 casas próprias no Residencial Aero Rancho Ch8. “Campo Grande é hoje o cartão de visita de Mato Grosso do Sul e a entrega dessas moradias é fruto da empatia do presidente Jair Bolsonaro com a Região Centro-Oeste e, especial, com este Estado”, discursou.





Ele saudou os beneficiários com as moradias, que agora terão um local para continuar educando suas famílias. “Que Deus abençoe essas casas para que sejam formados mulheres e homens de bem. Ver a alegria nos rostos das pessoas que receberam as chaves do seu imóvel que dá uma sensação de dever cumprido. Os impostos pagos ao Governo estão retornando para o povo, que é o verdadeiro dono deles e, com eles, já entregamos mais de 400 mil unidades habitacionais. Toda sexta-feira nós saímos de Brasília com destino a alguma cidade do Brasil para fazer essas entregas e, na próxima semana, será a vez da Bahia”, informou, destacando que o Governo Bolsonaro respeita os cidadãos. “Quem aposta contra o Brasil, vai perder e quem vai ganhar é o povo brasileiro”, encerrou.





Para a dona Iracema Quadros de Souza, que foi a primeira a receber as chaves do seu apartamento, a sensação é maravilhosa. “Estou muito emocionada, pois, vou deixar de pagar um aluguel de R$ 650,00 para pagar uma prestação muito abaixo desse valor e de uma casa que agora é minha”, argumentou, agradecendo a atenção da senadora Soraya Thronicke. “A senadora foi muito atenciosa comigo. Que Deus a proteja sempre”, disse.





A moradora Juliana Roberta Alves, que também foi contemplada, disse que receber as chaves do seu apartamento é a realização de um sonho. “Todo brasileiro sonha em ter a sua casa própria, estou muito feliz de realizar o meu, pois me inscrevi para participar do sorteio em 2016 e agora estou sendo contemplada. Espero que esse programa possa beneficiar mais pessoas na cidade. Quero agradecer ao Governo Federal, ao Governo do Estado e à Bancada Federal, em especial, à senadora Soraya Thronicke, pois sem a união de todos nada disso seria possível”, afirmou.





Na avaliação da moradora Larissa Gabrielle Brasil Gonçalves, outra contemplada com um apartamento no residencial, é o fim de uma espera que já durava 9 anos. “Eu morava de aluguel com a minha filha e agora vou pagar uma prestação de um imóvel que é meu ao invés de um aluguel de R$ 460,00. Estou realizando um sonho e quero agradecer ao empenho do Governo Federal, do Governo do Estado e da Bancada Federal, principalmente, à senadora Soraya Thronicke, por acreditarem nesse programa, que está realizando o sonho de muitas famílias”, falou, desejando que outras famílias tenham a mesma sorte. ​





ASSECOM