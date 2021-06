Senadora Soraya Thronicke destina mais R$ 2,6 milhões aos hospitais filantrópicos de MS, totalizando R$ 14,1 milhões em 3 anos

senadora Soraya Thronicke (PSL/MS)

Em continuidade com as ações de priorizar a saúde pública de Mato Grosso do Sul desde o início do seu mandato, a senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) destinou, com emendas ao Orçamento Geral da União deste ano, mais R$ 2,6 milhões para 12 hospitais filantrópicos nas cidades de Campo Grande, Corumbá, Paranaíba, Dourados, Três Lagoas, Fátima do Sul e Caarapó. Nos últimos três anos, a parlamentar já indicou, com emendas, mais de R$ 14,1 milhões para essas entidades da saúde, sendo R$ 8 milhões em 2019 e R$ 3,5 milhões em 2020.





Segundo Soraya Thronicke, a defesa da saúde pública de qualidade é uma das bandeiras que ajudaram a elegê-la e, nesse sentido, tem procurado, nos últimos três anos, destinar emendas para essa área tão crítica de Mato Grosso do Sul. “A situação da saúde pública no Estado agravou-se ainda mais com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e, por isso, procuro contribuir no enfrentamento dessa doença. Meu objetivo é garantir a toda a população sul-mato-grossense acesso ao tratamento médico de qualidade e vou continuar com essa luta”, declarou.





Para este ano, a senadora destinou recursos para a Santa Casa de Campo Grande, Santa Casa de Corumbá, Santa Casa de Paranaíba, Hospital Evangélico (Dourados), Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (Três Lagoas), Hospital da SIAS (Fátima do Sul), Hospital do Câncer Dr. Alfredo Abrão (Campo Grande), Hospital Nosso Lar (Campo Grande), Maternidade Cândido Mariano (Campo Grande), Esquadrão da Vida (Campo Grande), Hospital Psiquiátrico Dr. Adolfo (Paranaíba) e Hospital São Mateus (Caarapó).





O presidente da Federação das Santas Casas, Hospitais e Instituições Filantrópicas de Mato Grosso do Sul (Fehbesul), Ivandro Corrêa Fonseca, destaca a preocupação da senadora Soraya Thronicke com essas entidades hospitalares. “Gostaria de agradecer de coração toda a dedicação e empenho que a senadora tem com os hospitais filantrópicos de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado por esse apoio com as emendas parlamentares que estão sendo destinadas para as nossas entidades. Neste momento, estamos passando por uma grande crise sanitária e a senadora tem desenvolvido um belíssimo trabalho voltado para a saúde pública do nosso Estado”, afirmou.





Já o presidente do Hospital de Câncer de Campo Grande, Amilcar Silva Júnior, acrescenta que, com os recursos das emendas da senadora Soraya Thronicke, está adquirindo equipamentos hospitalares. “Nós só temos a agradecer à senadora Soraya por esse olhar especial que ela tem com a nossa instituição. Com o recurso, vamos equipar os sete andares que estamos construindo, criando mais 180 novos leitos”, informou.





Na avaliação do presidente da Santa Casa de Campo Grande, Heitor Rodrigues Freire, os recursos destinados pela parlamentar sul-mato-grossense chegam em boa hora, pois o hospital necessita para a compra de equipamentos e custeio. “Todo recurso é bem-vindo e quero agradecer à sensibilidade da senadora Soraya Thronicke em ajudar a nossa Santa Casa. Por isso, seremos eternamente gratos à senadora. Vamos adquirir equipamentos que estamos precisando com uma certa urgência e vai nos ajudar na manutenção do hospital”, relatou.





