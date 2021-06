Senador Nelsinho Trad consegue a liberação de R$ 2,5 mi para manter atividades do Moinho Cultural

Projeto atende atualmente 400 crianças em Corumbá

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) destravou nesta terça-feira a liberação de R$ 2,5 milhões de recursos da Lei Roaunet para o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, de Corumbá, que vem enfrentando dificuldades financeiras e atende hoje 400 crianças com aulas de dança, música, tecnologia e literatura . “Sem esse dinheiro para custear as atividades, o projeto seria suspenso neste mês”, informou a diretora-executiva do instituto Márcia Rolon.





Após tomar conhecimento sobre o problema, o parlamentar solicitou informações ao titular da Secretaria Especial de Mário Frias. “O secretário explicou que os recursos para manter a iniciativa, R$ 2,5 milhões destinados pela Vale do Rio Doce e pela empresa de segurança Brinks, já estão disponíveis desde o começo do ano, mas com a suspensão das atividades da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, ficou pendente de aprovação”, comentou o senador.





O secretário Mário frias e o secretário nacional de Fomento e incentivo à Cultura, André Porciúncula Alay Esteves, responsável pela análise e aprovação dos projetos que podem captar recursos por meio do incentivo fiscal federal, buscaram solução imediata. No fim desta terça, o senador foi comunicado de que a autorização já foi assinada e a publicação deve sair até sexta-feira.





“Esse projeto já atendeu 23 mil crianças e adolescentes brasileiros e bolivianos em 16 anos de história. Sempre auditado, nunca teve uma irregularidade e nós não poderíamos permitir que atividades tão importantes para Corumbá e região fossem suspensas”, destacou o senador.





A fundadora e diretora-executiva do Instituto Moinho Cultural Sul-Americano comemorou a conquista. “Agradeço ao senador Nelsinho Trad. Se esse recurso não saísse, a gente ia parar. Nós temos 50 colaboradores, mais os impactos nessas crianças todas, seria enorme prejuízo para região”, disse Márcia Rolon.

















ASSECOM