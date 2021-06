Senador Nelsinho Trad conquista recursos para asfalto em Sonora

O senador Nelsinho Trad conseguiu a liberação de R$ 668.500,00, do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), para obras de drenagem e pavimentação da Rua Presidente Prudente de Moraes, no município de Sonora.





Segundo o prefeito Enelto Ramos (DEM), só faltava essa rua para ser pavimentada na região central de Sonora. “É um anseio antigo da população. Uma rua bem movimentada e, toda vez que chove, vira um transtorno”, comentou.





Desde 2019, o projeto de pavimentação da via – cerca de 1 mil metros – foi apresentado ao Governo Federal e proposto, na época pelo senador Waldemir Moka. “Nós fizemos uma força tarefa em Brasília e pedimos a ajuda do senador Nelsinho Trad que tem nos atendido muito bem, colocou a sua equipe à disposição e conquistamos esse sonho. Vamos receber a confirmação da Caixa e já daremos a ordem de serviço”, destacou o prefeito de Sonora.





Nesses dois últimos anos, por ações do senador Nelsinho Trad, o município já recebeu da União R$ 1,4 milhão. “R$ 419 mil da Sudeco para obras de infraestrutura da cidade, R$ 200 mil para o combate à covid e, agora, esses R$ 668 mil para Rua Presidente Prudente de Moraes”, comentou o parlamentar.





ASSECOM