Semana termina com tempo firme e seco em Mato Grosso do Sul

A sexta-feira (25) será mais um dia de tempo seco no Centro-Oeste do Brasil e sem previsão de chuva significativa.





Em Mato Grosso do Sul o dia terá céu claro a parcialmente nublado com baixa umidade durante a tarde.





Nas horas mais quentes do dia os níveis de umidade relativa do ar podem ficar entre 30% a 20% no Estado, acendendo o alerta para cuidados com a saúde e com possíveis focos de queimadas.





A temperatura mínima estimada para esta sexta-feira é de 14°C para região norte, e a máxima pode chegar aos 35°C na região pantaneira.





Na capital o sol aparece pouco pois a tendência é que seja um dia nublado. Ainda assim as temperaturas devem ficar bastante elevadas com mínima de 22°C e máxima de 33°C.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Inmet e Somar)