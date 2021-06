SAÚDE| Imunologista esclarece mitos e verdades sobre as vacinas

Amanhã é celebrado o Dia da imunização

Talvez nunca tenhamos ouvido falar tanto em vacinas como nos últimos meses. Isso porque países do mundo todo correm para imunizar a população contra a Covid-19. Mas, mais do que proteger a si próprio, quando somos vacinados também ajudamos a controlar e até mesmo a erradicar muitas doenças causadas por vírus e bactérias. Além disso, a imunização em massa impede que milhões de mortes aconteçam todos os anos.

médica imunologista e cooperada da Unimed Campo Grande, Dra. Maria das Graças de Melo Teixeira Spengler



Tamanha a importância das vacinas que amanhã, 9 de junho, é lembrado como o Dia da Imunização. A data foi criada para conscientizar a sociedade sobre o bem que as vacinas fazem para a saúde das pessoas.





Para esclarecer as principais dúvidas sobre o assunto, convidamos a médica imunologista e cooperada da Unimed Campo Grande, Dra. Maria das Graças de Melo Teixeira Spengler para esclarecer o que é mito ou verdade. Confira!





1- As vacinas são extremamente importantes.





VERDADE. As vacinas estimulam a produção de nossas defesas por meio de anticorpos específicos. Assim, elas ensinam o nosso organismo a se defender de forma eficaz e quando o ataque de verdade acontece a defesa é reativada por meio da memória do sistema imunológico. É isso que vai fazer com que a ação “inimiga” seja muito limitada ou, como acontece na maioria das vezes, totalmente eliminada antes que a doença seja instada.





2- Somente as crianças precisam seguir o Calendário Nacional de Vacinação.





MITO. A maioria das vacinas são iniciadas na infância seguindo o Calendário Nacional de Imunizações, porém, há algumas específicas para outras faixas etárias como adolescentes, adultos, gestantes, idosos e para situações especiais, como a atual pandemia da Covid-19.





3- Em grande escala, a vacinação evita a morte de muitas pessoas.





VERDADE. A Organização Mundial de Saúde estima que de 2 a 3 milhões de mortes a cada ano sejam evitadas pela vacinação.





4- É normal ter reações após ser vacinado.





VERDADE. Algumas vacinas podem provocar eventos adversos com certa frequência, mas geralmente são leves ou moderados, como dor no local da aplicação, mal-estar, cefaleia, fadiga, febre, calafrios, náuseas e dores nas articulações. As reações mais graves são raríssimas





5- Vacinas causam doenças.





MITO. As vacinas passam por testes rigorosos antes de chegarem até nós. As atenuadas contêm agentes infecciosos vivos, mas extremamente enfraquecidos. Já as inativadas usam agentes mortos, alterados, ou apenas partículas deles. Todos são chamados de antígenos e têm a função de reduzir ao máximo o risco de infecção ao estimular o sistema imune a produzir anticorpos, de forma semelhante ao que acontece quando somos expostos aos vírus e bactérias, porém, sem causar doença.





6- Existem outras formas de prevenir uma doença, não sendo necessário ser imunizado.





MITO. Um estilo de vida saudável e hábitos básicos de higiene são vitais. Mas não substituem a vacinação.





7- Quem é saudável não precisa ser imunizado.





MITO. O imunizante serve justamente para que as pessoas continuem saudáveis e livres de infecções mais pesadas.





8- A vacina contra a Influenza, que está em andamento, previne também a Covid-19.





MITO. As duas vacinas têm finalidades diferentes. É necessário ser imunizado anualmente contra a Influenza e para receber a vacina contra a Covid-19 é preciso dar um intervalo de, no mínimo, 14 dias.





Importante!





Para receber as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, basta procurar o posto de saúde mais próximo, munido de documento oficial com foto, cartão do SUS e sua carteira de vacinação.





Já para ser imunizado contra a Covid-19, cada cidade está seguindo uma estratégia, sendo importante estar atento às informações divulgadas quanto às datas e públicos.





Nesse momento de pandemia é imprescindível continuar com todas as medidas de biossegurança, como evitar aglomerações, manter o distanciamento social (1,5m), a higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%, além do uso constante de máscaras sempre que sair de casa.





