RIBAS DO RIO PARDO| Município inicia cadastramento para vacinação de adolescentes acima de 12 anos com comorbidades graves

Secretaria Estadual de Saúde autorizou imunização desse público com vacina da Pfizer

Adolescentes com idades entre 12 e 17 anos de Ribas do Rio Pardo com comorbidades graves podem fazer o cadastramento para a vacinação contra a Covid-19 através deste link





O cadastro é necessário para que a Secretaria Municipal de Saúde possa fazer o levantamento do quantitativo de doses necessárias para esse público, também é necessário que seja anexado ao cadastro o laudo médico comprovando a comorbidade.





No dia 18 deste mês, a Secretaria Estadual de Saúde publicou resolução autorizando os municípios de Mato Grosso do Sul a vacinarem contra Covid-19 os adolescentes acima dos 12 anos de idade, com comorbidades graves utilizando as doses da vacina da Pfizer.





A decisão veio após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), autorizar a indicação da vacina Comirnaty, da Pfizer, para crianças com 12 anos de idade ou mais, incluindo na bula da vacina a nova faixa etária. A ampliação foi aprovada após a apresentação de estudos desenvolvidos pelo laboratório que indicaram a segurança e eficácia da vacina para este grupo. Os estudos foram desenvolvidos fora do Brasil e avaliados pela Anvisa.





Quem tiver dificuldades na realização do cadastro deverá se dirigir ao Ginásio Municipal de Esportes, onde haverá profissionais para o devido auxílio.





As comorbidades consideradas graves são:





Miocardiopatias e Pericardiopatias





Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas





Arritmias Cardíacas





Cardiopatias congênita no adulto





Prótese valvares e dispositivos cardíacos implantados





Doença cerebrovascular





Doença renal crônica





Imunossuprimidos





Anemia falciforme





Obesidade mórbida





Síndrome de down





Cirrose hepática





Diabetes mellitus





Pneumopatias crônicas graves





Hipertensão Arterial resistente (HAR)





Hipertensão Arterial estágio 3





Hipertensão Arterial 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade





Insuficiência cardíaca (IC)





Cor-pulmonale hipertensão pulmonar





Cardiopatia hipertensiva





Síndromes coronarianas





Valvopatias.









ASSECOM