Quarta-feira continua gelada, quinta também, mas calor volta no fim de semana

Enquanto a mínima fica entre 5°C e 7°C, na Capital, fim de semana deve registrar máxima de até 30°C

©FRANCISCO BRITTO

Se você precisa sair de casa, nesta quarta-feira (30), esteja bem agasalhado. Assim como hoje (29), a mínima em Campo Grande continuará próxima dos 5°C. Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, da Uniderp, a temperatura se mantém baixa, na Capital, até pelo menos quinta-feira, quando os termômetros registram temperaturas um pouco mais altas. Calor mesmo só no fim de semana.





“A massa de ar está avançando, mas ainda faz frio amanhã, com temperaturas parecidas com as registradas hoje. Com isso, o frio será o mesmo, não pior”, argumenta o meteorologista.





Analisando todo o Estado, o cenário deve ser bem próximo ao de hoje, inclusive, continua valendo alerta para geadas em cidades sul-mato-grossenses. “Isso pode acontecer, apesar da previsão não valer para os mesmo 17 municípios onde geou, nesta terça-feira”, indica Abrahão.





Para quem prefere o calor, o jeito é esperar o fim de semana. “Na quinta-feira as coisas melhoram mais e, na sexta-feira, a temperatura deve ficar próximo dos 15°C. No sábado e domingo o esperado é 18°C de mínima e 30°C de máxima”.





Recorde





As baixas temperaturas registradas, nesta madrugada, contribuíram para o frio bater recorde, em Campo Grande. De acordo com Natálio Abrahão, a mínima não chegava aos 3,9°C, como hoje, há 8 anos.





Pelas ruas da cidade, diversos trabalhadores enfrentaram o frio, logo cedo, e muita gente precisou ir às compras em busca de novos agasalhos para conseguir sobreviver aos próximos dias.





Por Liniker Ribeiro