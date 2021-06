Primeira frente fria do inverno chega neste final de semana e promete geada em MS

Uma forte massa de ar frio de origem polar vai avançar sobre o Brasil a partir deste final de semana. Junho deve terminar com bastante frio no Sul e também em muitas áreas do Sudeste e do Centro-Oeste do País.





Para Mato Grosso do Sul os modelos meteorológicos apontam que as temperaturas começam a cair a partir de domingo na região sudoeste e que no início da próxima semana o frio deve se espalhar para o centro-sul do Estado com mínimas abaixo dos 5°C em algumas regiões.





Segundo o meteorologista Natálio Abrahão o frio fica mais intenso no domingo à noite, e o início de semana deve registrar as menores temperaturas com chance de geada. “Terça-feira 6°C em Campo Grande. Ponta Porã, Iguatemi e Rio Brilhante, entre 4°C e 3°C e geada”, avisa.





Neste sábado (26) o tempo continua estável no Centro-Oeste do Brasil com atuação de uma massa de ar seco que inibe a formação de nuvens. Em Mato Grosso do Sul tempo firme em todas as áreas sem expectativa de chuva.





O tempo fica bastante seco, com níveis de umidade relativa do ar podendo atingir 20% durante a tarde. Tomar bastante água e umidificar ambientes ajudam a aliviar o desconforto.





O sábado ainda será de calor. Embora a madrugada tenha mínimas de 16°C no sul e norte, a máxima pode chegar aos 37°C na região pantaneira durante a tarde.





Em Campo Grande o sábado será de tempo claro com predomínio de sol. Temperaturas variam entre 19°C a 32°C com tendência a estabilidade.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Inmet, Somar e Climatempo)