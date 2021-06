PARANAÍNA| Prefeitura recuperou sete pontes

Desde o início da atual gestão, a Prefeitura de Paranaíba trabalha para dar manutenção em pontes danificadas. Até o momento, sete pontes foram recuperadas pela Secretaria Municipal de Obras.





De acordo com Elismar Garcia Menezes, chefe do Departamento de Conservação de Pontes Rurais, entre os reparos estão manutenção de vigas, rodeiro, esteios, caixão de aterro e assoalho.





A última ponte recuperada nesta terça-feira, 01, foi a Ponte da Maria Augusta, localizada no final da Avenida Coronel Augusto Correia da Costa, que dá acesso à região dos Ferraz. Ela recebeu reforma do seu assoalho.





A Administração Municipal também recuperou a Ponte da Estrada dos Coqueiros, na região da Fazenda Caxambu, fazendo o seu rodeiro e assoalho; a Ponte da Noêmia teve substituição de suas vigas, concreto de esteios, concerto do assoalho e rodeiro; Ponte do Rio Ariranha também trocou vigas e rodeiro; a Ponte do Rio Bonito, no entroncamento da Lagoa Santa, teve substituição do caixão de aterro; a Ponte do Daniel 5 também houve a troca do caixão de aterro; e na ponte do Mega Sena, na região do Córrego Barreiro de Cima a Secretaria de Obras trocou vigas, assoalho e rodeiro.





Paranaíba, segundo informou Elismar, tem 518 pontes, sendo pouco mais de 10 sob a responsabilidade do Estado. Um planejamento foi traçado para recuperar as pontes conforme a demanda.





Por: Luana Chaves