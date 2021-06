PARANAÍBA| Prefeitura fez terraplanagem de novo investimento que irá gerar 150 empregos diretos

Nos últimos dias, a Prefeitura de Paranaíba cumpriu com o compromisso firmado com a empresa Central Super e fez a terraplanagem do terreno do novo investimento que irá gerar 150 empregos diretos.





A Secretaria de Indústria e Comércio e a Secretaria de Obras atenderam a solicitação da empresa, deliberada e aprovada pelo conselho do PRODEPAR (Programa de Desenvolvimento Econômico de Paranaíba).





A rede de supermercados Central Super, de propriedade de Olenir e Cleidemar Lima Prado, possui três lojas em Paranaíba. “Será construído mais este grande empreendimento que contará com uma loja de supermercado, um posto de gasolina e um restaurante. A gestão do prefeito Maycol Queiroz deseja sucesso aos empresários Olenir e Cleidemar”, disse Edivando Quirino, secretário de Indústria e Comércio.





Por: Luana Chaves