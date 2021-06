PARANAÍBA| Prefeito e vereadores solicitaram apoio do Governo do Estado para construção de pontes de concreto e reformas de pontes de madeira

Na última sexta-feira, 18, durante a agenda do secretário de Estado de Infraestrutura Eduardo Riedel, deputados federais e estaduais em Paranaíba, o prefeito Maycol Queiroz e alguns vereadores oficializaram um pedido de apoio ao Governo do Estado para construção de pontes de concreto e reformas de pontes de madeira.





Encabeçado pelo defensor público licenciado, vereador Drº Andrew Robalinho, o ofício foi entregue nas mãos do secretário Eduardo Riedel com descritivo solicitando a destinação de quase R$ 1 milhão para Paranaíba construir algumas importantes pontes de concreto na zona rural. Outros pedidos feitos no mesmo documento foram o balizamento e iluminação do nosso Aeroporto Municipal e a cedência de algumas madeiras que o Governo do Estado está dispensando ao trocar suas pontes de madeira por alvenaria; o intuito do Município é reutiliza-las em reformas de pontes de sua responsabilidade.





“Esse é um pedido do Legislativo para a Vossa Excelência. Eu acho que o Governo tem condições de nos atender e a gente deposita todo esse empenho nas mãos de Vossa Excelência”, disse Andrew à Riedel.





O pedido foi assinado por Riedel com as presenças dos deputados federais Dagoberto Nogueira e Beto Pereira; deputados estaduais Gerson Claro e Paulo Corrêa (Presidente da Assembleia Legislativa); presidente da Câmara de Vereadores Dollar Pires; vereadores Dr. Fernando Castro, Sargento Benites, Jair Fernandes, Missionário Nelo e Ronan Leal; e comandante da Polícia Militar, Coronel Ademir Oliveira.





“Muito obrigado aos nossos vereadores. Contamos com a ajuda, que com certeza vai ser certeira, do nosso secretário Eduardo Riedel”, finalizou o prefeito.





Por: Luana Chaves