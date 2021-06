PARANAÍBA| Município recebeu 852 cobertores do Governo do Estado

Para contribuir com as políticas assistenciais direcionadas à população em situação de vulnerabilidade social, o Município de Paranaíba foi contemplado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (SEDHAST), com 852 cobertores. A entrega ocorrerá nesta quinta-feira, 17.





De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Celina Pereira, os cobertores serão entregues exclusivamente às famílias inseridas no CadÚnico. Eles serão distribuídos a partir da semana que vem para os cadastrados nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social), não sendo possível beneficiar pessoas fora do programa, podendo inclusive o Município ser responsabilizado pelos órgãos de controle, caso a entrega seja realizada em desacordo com o estabelecido pela SEDHAST.





O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul distribuiu ao longo dos últimos quatro anos mais de 300 mil cobertores, atendendo todos os 79 municípios.





Por: Luana Chaves