PARANAÍBA| Administração Municipal busca por implantação do Sistema S no Município

Na última sexta-feira, 28, a Prefeitura de Paranaíba realizou uma live em sua página do Facebook, com as presenças do Presidente da FIEMS (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul) Sérgio Longen e Deputado Estadual Paulo Corrêa (PSDB), para tratar sobre a implantação do Sistema S e alavancar a educação e qualificação de mão de obra no Município.





O prefeito Maycol Queiroz recepcionou as autoridades e apresentou cinco terrenos possíveis que atendem às demandas da FIEMS. Dentre as solicitações é critério que a área a seja próxima do Parque Industrial, para atender as grandes indústrias e a população. "A nossa gestão não mediu esforços para encontrar o melhor local. Nós apresentamos cinco áreas e o Sistema S tem a opção de escolher. Nós somos um governo responsável, estamos administrando contas públicas com seriedade. Nós temos caixa para comprar o terreno e pagar à vista", disse.





Sérgio Longen firmou o comprometimento com Paranaíba. “O meu objetivo aqui hoje foi conhecer algumas áreas e viabilizar o SESI/SENAI aqui para atender essas indústrias e estes trabalhadores que aqui estão. Vocês têm o meu compromisso de trabalhar para viabilizar este projeto. Nós temos grandes empresas aqui, o potencial de desenvolvimento industrial é grande e a gente muitas vezes tem que fazer um esforço para que novas empresas possam vir para Paranaíba”, afirmou.





O presidente da FIEMS ainda ressaltou ser importante o envolvimento e comprometimento do gestor municipal. “O prefeito assumiu uns compromissos comigo e nesta condição também acaba nos ajudando a viabilizar o projeto. Eu espero que cada vez mais a gente possa avançar na industrialização do Estado, com ações que permitem que a indústria avance no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”.





O Deputado Paulo Correa frisou que o Centro Integrado SESI/SENAI é um sonho antigo de Paranaíba e agora nesta administração do prefeito Maycol Queiroz, com o apoio do coordenador regional da Costa Leste do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Adriano Caçula, poderá se tornar realidade. “Nós temos uma ação política muito boa em Paranaíba. O Maycol deixou a gente trabalhar, trouxemos o Sérgio Longen, presidente da Federação das Indústrias, pessoalmente, para verificar terrenos e tem dois que ele ficou mais interessado para fazer o estudo voltado para isso. Tem uma demanda a ser analisada do ponto de vista técnico, mas saímos daqui com a promessa que o Sérgio Longen fará pelo menos um Centro Integrado SESI/SENAI do tamanho que foi feito em Aparecida do Taboado”, falou.





Paulo Corrêa ainda elogiou a diversidade de indústrias e a posição logística de Paranaíba que possibilitam que novas indústrias possam se instalar, no entanto apontou a necessidade de capacitar os cidadãos, para melhorar a renda e a geração de empregos.





Prestigiaram a live: o presidente da ACIP (Associação Comercial e Industrial de Paranaíba), Flávio Cury; o presidente da Câmara de Vereadores, Edmar Pires (Dollar); vereadores Marcos Carenga, Gilson Santana, Drº Fernando Castro, Lúcio Antonio, Nelo José da Silva, Drº Robson Rezende e Ronan Leal; e secretários municipais: Jane Paula (Chefe de Gabinete), Deoclésio Pereira de Souza Junior do Kézio (Governo), Celina Pereira (Assistência Social), Dr. Wuillon Filho (Controle Interno), Simone Almeida (Educação), José Carlos Macedo Grande (Meio Ambiente), Edivando Quirino (Indústria e Comércio), Débora Queiroz (Cultura), Eduardo Borges (Esporte), Dr. Marcelo Facin (Jurídico), Adailda Lopes (Administração), Dr. Amauri Mariano (Saúde), Milene Nagliati (Obras), Fernanda Queiroz Andrade Marques(Finanças) e José Souto Silva (Agricultura).





ASSECOM