PARANAÍBA| 17º Leilão Bolsão Nelore Mocho terá lote em doação para reverter em cestas básicas

Na última quarta-feira, 29, o prefeito Maycol Queiroz, acompanhado da secretária de Assistência Social, Celina Pereira, recebeu em seu gabinete o produtor rural, senhor José Roberto Giosia, que entregou 10 cestas básicas para serem encaminhadas às famílias carentes, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, e convidou o Executivo para participar do 17º Leilão Bolsão do Nelore Mocho a ocorrer no dia 02 de julho, às 19h, na Leilosin, promovido pela Fazenda Galileia de Paranaíba, que terá um lote especial em doação e toda a sua renda revertida em mais cestas básicas.





Na oportunidade, o Giosia informou que separou de sua fazenda uma égua quarto de milha, domada, e da venda não haverá retirada de comissão da leiloeira e nem do produtor. “Todo dinheiro arrecadado será transformado em cestas básicas a serem adquiridas no comércio de Paranaíba, que é uma outra forma de favorecer a cidade. Essas cestas serão entregues para a Prefeitura fazer a distribuição. Já arrecadei mais 20 cestas com amigos em São José do Rio Preto e elas serão entregues para Paranaíba no próximo mês”.





Desde o primeiro leilão, a fazenda oferece um lote em doação, transformando em cestas básicas ou em cobertores para as famílias carentes. “Já doamos para diversas entidades e agora, pela situação da pandemia, decidimos fazer a contribuição para a Assistência Social”.





A expectativa é que com o dinheiro arrecadado com a venda da égua seja adquiridas uma média de 7 cestas. Além disso, espera-se que outras doações ocorram, pois o evento conta com mais oito criadores de animais, de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. “Eu tenho propriedade há 35 anos em Paranaíba e gosto daqui. É uma devolução de um pouco do que eu já recebi. Muita gente passa fome, mais do que empatia é solidariedade. Quem tem fome tem pressa, vamos ajudar, comparecer e fazer sua doação”.





O leilão ocorrerá de forma presencial seguindo todas a medidas de biossegurança e de maneira virtual pelo site www.leilosin.com





O prefeito Maycol Queiroz agradeceu ao produtor pela doação e enfatizou que a Secretaria de Assistência Social irá fazer a distribuição com responsabilidade. “A gente só tem a agradecer essa doação voluntariosa. Giosia tem um coração grandioso e está doando cestas para que possamos atender inúmeras famílias. É só agradecimento ao senhor José, da Fazenda Galileia. Desejo sucesso no Leilão Bolsão Nelore Mocho”, disse.





Por: Luana Chaves