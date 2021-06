PANDEMIA| Pessoas com 47 anos já podem se vacinar

Com 3,5 mil vacinados em três horas, Sesau decidiu ampliar faixa etária de vacinação neste sábado

Fila para entrar no drive thru do Albano Franco nesta manhã ©Henrique Kawaminami

Com 3.574 pessoas vacinadas até às 10h30 deste sábado, mais de 1 mil por hora, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) decidiu ampliar a faixa etária de vacinação deste sábado e está convocando as pessoas com 47 anos para receberem a primeira dose contra a covid-19.