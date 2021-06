Motorista perde controle e bate carro em lixeira e árvore em Campo Grande

©Henrique Arakaki

Um motorista de 23 anos acabou batendo o carro que dirigia na manhã desta quinta-feira (3), em Campo Grande na Avenida Três Barras, em uma lixeira e depois em uma árvore. Ele estava voltando de um aniversário junto de amigos.





Informações passadas, são de que o acidente aconteceu pouco depois das 6 horas da manhã desta quinta (3), quando o rapaz que conduzia um Renault Sandero, que era de uma amiga, acabou em uma curva na Avenida Três Barras perdendo o controle e batendo em uma lixeira e depois em uma árvore.





O rapaz disse que teria feito a curva muito fechada o que ocasionou o acidente. Com a batida, a frente do carro ficou destruída. No veículo estavam o motorista e mais quatro pessoas, sendo duas mulheres e dois homens.





O Corpo de Bombeiros foi acionado e duas vítimas foram atendidas com escoriações leves. Foi feiro teste do bafômetro que deu resultado negativo para embriaguez.

Fonte: Midiamax

Por: Thatiana Melo e Danielle Errobidarte