Morre de Covid-19 o secretário municipal de Finanças de Aquidauana, MS

Secretário municipal de Finanças de Aquidauana, Antônio Carlos da Costa Marques, morreu de Covid-19 neste sábado (5) ©Reprodução/Redes Sociais



Morreu no fim da tarde deste sábado (5), o secretário municipal de Finanças de Aquidauana, Antônio Carlos da Costa Marques. Ele tinha 59 anos e estava internado desde o fim de maio, no hospital da Cassems, em Campo Grande, para tratamento da Covid-19.





Segundo a prefeitura de Aquidauana, Marques era servidor público estadual, mas estava cedido para o município. Atualmente exercia o cargo de secretário Odilon de Oliveira, mas, anteriormente já integrava a equipe do primeiro mandato do gestor.





Ainda de acordo com a prefeitura, Marques testou positivo para a Covid-19 no fim de maio e precisou ser transferido para Campo Grande, onde estava entubado e recebendo o acompanhamento médico. Mas não resistiu as complicações provocadas pelo coronavírus e faleceu.





O prefeito Odilon Ribeiro lamentou a perda do seu companheiro de gestão, servidor municipal e amigo Antonio Carlos e decretou luto oficial por 7 dias em Aquidauana.





Confira a integra da mensagem postada nas redes sociais da prefeitura:





Nota de pesar





É com imensa tristeza e dor, que a Administração Municipal de Aquidauana comunica o falecimento do nosso querido servidor estadual, cedido para a prefeitura, Antonio Carlos da Costa Marques. Atualmente, ele exercia o cargo de secretário municipal de Finanças (empossado em 2020), mas, anteriormente já integrava a equipe do primeiro mandato do prefeito Odilon Ribeiro.





Antonio Carlos, com seu jeito que parecia "durão" e todo sério, mas de um coração enorme e que sempre se preocupava com todos, inclusive, nunca deixou passar em branco uma data importante entre a sua equipe, aniversário, dia das mães, dia da mulher. Enfim, para ele, todos eram importantes e tinham papel fundamental na equipe.





Antonio Carlos escreveu uma história de trabalho, de seriedade com a coisa pública e conquistou inúmeras amizades ao longo dos seus mais de 24 anos de vida pública na Prefeitura de Aquidauana.





Antonio Carlos testou positivo para Covid-19 no final do mês de maio, precisou ser transferido para Campo Grande, onde estava entubado e recebendo o acompanhamento médico. Infelizmente, ao final da tarde de hoje, 05, ele não resistiu às complicações do coronavírus e faleceu.





O prefeito Odilon Ribeiro lamenta profundamente a perda do seu companheiro de gestão, servidor municipal e amigo Antonio Carlos e já confirmou que emitirá o decreto municipal de luto oficial em Aquidauana.





Aos familiares e amigos, os nossos sentimentos! Ao Senhor Deus, pedimos que receba o nosso querido Antonio Carlos em seus braços.





Por G1 MS