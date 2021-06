Morre Betina Siufi de câncer após oito anos de investigação de máfia da doença

Ex-administradora do hospital ficou conhecida por integrar máfia que negava remédios a pacientes

Betina Siufi, filha do médico Adalberto Siufi, não resistiu ao câncer e faleceu na madrugada de hoje na Capital ©ARQUIVO

A ex-administradora do Hospital do Câncer, Betina Siufi, faleceu na madrugada desta quinta-feira (10) depois de passar mal. Ela fazia tratamento contra um câncer e não resistiu a doença. Ainda não há informações do velório e enterro, já que a família aguarda a chegada do irmão dela que não mora na Capital para decidir sobre a cerimônia.





Betina ficou conhecida nacionalmente por integrar a máfia do integrar a máfia do câncer, após a deflagração da Operação Sangue Frio, deflagrada em março de 2013 pela Polícia Federal. Ela é filha do médico Adalberto Siufi.





Conforme a investigação, os dois são acusados de fraudes referentes a tratamento de câncer, inclusive com recebimento de valores de pessoas que já tinham falecido, direcionar os recursos para empresas dos dirigentes e pagar valores 70% acima do previsto no mercado. Além disso, Adalberto teria pago supersalários aos filhos e parentes.





A “Máfia do Câncer” denunciada em 2013 na Operação Sangue Frio é alvo, no total, de 12 denúncias do MPF (Ministério Público Federal), apresentadas em maioria entre os anos de 2014 e 2015 nas esferas cível –envolvendo crimes de improbidade administrativa e pedidos para ressarcimento de recursos desviados– e penal, nas quais a Procuradoria pleiteia condenações por crimes como formação de quadrilha e peculato.

Betina chegou a ser convocada para responder CPI da Máfia do Câncer na Câmara Municipal, mas alegou estar doente. Na época ela já estava com câncer. De lá para cá chegou a recorrer à Justiça para conseguir o tratamento médico. Nos últimos 15 dias o quadro de saúde dela piorou. Apesar de estar em casa, ela chegou a ir até o hospital nesta madrugada, mas não resistiu e morreu.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Gabriela Couto