Mato Grosso do Sul recebe novo lote com 97.500 doses da vacina contra Covid-19 neste domingo

O Governo do Estado recebe neste domingo (20.6) um novo lote de vacina a contra Covid-19 enviado pelo Ministério da Saúde. As vacinas chegam às 14 horas no Aeroporto Internacional de Campo Grande.





Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, as doses recebidas são importantes para continuar o esquema vacinal da população. “Mato Grosso do Sul tem sido exemplo para o país tanto distribuição quanto na aplicação da vacina contra a COVID-19”.





O novo lote é composto por 97.500 doses da vacina da Astrazeneca. Com a nova remessa, Mato Grosso do Sul somará 1.615.220 doses recebidas desde o início da campanha de vacinação.





A quantidade que cada município irá receber será definida com todas as Secretarias Municipais de Saúde em reunião extraordinária da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e publicado no Diário Oficial do Estado.





Mato Grosso do Sul vacinou até o momento 1.460.024 pessoas, sendo 1.063.750 com a primeira dose e 396.274 com a segunda dose. De acordo levantamento nacional, Mato Grosso do Sul está entre os estados brasileiros com melhor desempenho na vacinação. Aqui, 37,86% da população adulta receberam a 1ª dose do imunizante e 14,11% foram imunizados com a segunda dose.





Por: Airton Raes, SES





