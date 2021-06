Massa de ar polar derruba temperaturas em MS a partir deste domingo

Após a passagem da frente fria, uma forte massa de ar de origem polar vai avançar sobre o Brasil e os últimos dias de junho devem ser de muito frio. O destaque para os próximos dias será a acentuada queda nas temperaturas em diversas áreas do País.





Como essa massa de ar polar é continental e o centro dela está no Paraguai muito próximo de Mato Grosso do Sul, ventos frios provocam queda acentuada de temperatura com risco de geada no Estado, especialmente na próxima terça (29) e quarta-feira (30), segundo o Climatempo.





O domingo (27) será de céu parcialmente nublado a claro em grande parte de Mato Grosso do Sul, exceto na parte sudoeste que terá aumento de nebulosidade ao longo do dia.





Alerta para os níveis de umidade relativa do ar que podem atingir níveis críticos durante a tarde com índices entre 30% a 20% durante a tarde. Nestas condições a recomendação para aliviar o desconforto é tomar muita água, umidificar ambientes e redobrar atenção com idosos e crianças.





A madrugada de domingo pode registrar temperaturas mínimas de 14°C na região norte e a máxima pode chegar aos 23°C no sudoeste e em parte da região pantaneira. Nas demais áreas o calor continua com máximas de 34°C nas regiões norte e bolsão. A queda nas temperaturas começa a se intensificar à noite.





Para Campo Grande o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê domingo de sol entre muitas nuvens e temperaturas entre 16°C a 29°C com tendência a declínio. Os níveis de umidade podem chegar aos 20% na capital.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informaçoes Inmet, Somar e Climatempo)