Licenciamento de veículos com placas finais 3 e 4 podem ser pagos até quarta-feira, dia 30

Proprietários de veículos com placas terminadas em 3 e 4 devem ficar atentos ao calendário de pagamento do licenciamento. Quarta-feira, dia 30 – é o prazo final para quitação do débito.





No próximo mês de julho, será a vez do licenciamento dos automóveis com placas 5 e 6. Em agosto, finais 7 e 8. Placas terminadas em 9 têm vencimento em setembro e final 0, em outubro.





Para consultar os débitos do veículo e emitir guia para pagamento basta acessar o site https://www.meudetran.ms.gov.br/.





No smartphone é só baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, fazer o cadastro caso não tenha ainda, e clicar em “Entrar com gov.br”. Em seguida baixe o Certificado de Registro e Licenciamento Anual.





Em seguida clique em “Veículos”, informe o Renavam e o Número de segurança do CRV e selecione incluir. Pronto! Está disponibilizado o CRLVe em seu smartphone.





Por: Katiuscia Fernandes