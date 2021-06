Indústria de celulose no Município deve impactar setor imobiliário da Capital

Segundo entidades, a região da saída para Três Lagoas pode se transformar em polo empresarial em alguns anos

Com investimento de R$ 14,7 bilhões, a indústria de celulose da Suzano será instalada em Ribas do Rio Pardo, distante 97 quilômetros de Campo Grande.





Além da mudança na economia local, a planta deve trazer crescimento para o setor imobiliário da Capital.





De acordo com o presidente do Sindicato da Habitação de Mato Grosso do Sul (Secovi-MS), Marcos Augusto Netto, todo o Estado será impactado com a chegada do empreendimento, sobretudo a Capital.





Por: Súzan Benites