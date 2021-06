Incêndio acorda moradores e destrói espaço de festas

Fogo começou por volta da 1h50 e consumiu toda a parte de madeira do local

Prédios, com parte de alvenaria, tinham muitos cômodos de madeira que foram consumidos pelo fogo ©Caroline Maldonado

Três explosões seguidas acordaram moradores vizinhos do Espaço Água Azul de Eventos, que começou a pegar fogo por volta de 1h50 desta quarta-feira (23) na Rua Engenheiro Roberto Mange, quase esquina com a Paissandu, no Bairro Amambaí.





A mobilização contou com três caminhões do Corpo de Bombeiros e um veículo do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não houve vítimas.





Os prédios, com parte de alvenaria, tinham muitos cômodos de madeira que foram consumidos pelo fogo.





A proprietária do estabelecimento chegou enquanto os bombeiros trabalhavam. Junto dela, o amigo resumiu a tristeza. "Casei nesse lugar há uns 7 anos. É muito triste ver tudo se perder assim. Estou muito triste pela minha amiga", disse Pablo Henrique de Souza.





Segundo os bombeiros, é possível que o fogo tenha começado em um sobrado de alvenaria do fundo, onde funcionava a cozinha, mas somente a perícia vai revelar o que realmente aconteceu e a causa do incêndio.

Fogo pode ter começado em sobrado do fundo, mas bombeiros esperam perícia para descobrir o que causou o incêndio ©Caroline Maldonado













Por Caroline Maldonado