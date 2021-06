HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (8)

Áries - 21/03 a 20/04

Boa notícia na área financeira. O dia trará soluções práticas e investimentos no seu futuro. Se você aguardava por uma resposta profissional, virá positiva. Mesmo com andamento lento em negociações, você terá ótimo desempenho em reuniões de trabalho, entrevistas e apresentações. Não perca energia com águas passadas. Você estará muito perto de realizar um sonho e estabilizar a vida.



Touro - 21/04 a 20/05





Brilho, empatia e receptividade nas interações de hoje. Movimente comunicações, firme novos contatos e divulgue o trabalho. Aproveite este período para corrigir erros de avaliação e de contas, administrar as posses com cautela e revisar investimentos de longo prazo. Você poderá encontrar soluções práticas para manter o orçamento equilibrado. Um projeto inovador terá tudo para dar certo.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Pressões financeiras e aumento de despesas serão combatidas com muita criatividade, além de oportunidades que poderão surgir magicamente, nesta manhã. Dê um passo maior na carreira e assuma poder. Mudanças na maneira de lidar com o dinheiro e posses darão resultado positivo. Aproveite o período da tarde, com Lua em seu signo, para se cuidar com carinho e projetar a imagem.





Câncer - 21/06 a 21/07





Eleve a consciência, mude padrões de relacionamento e aprofunde amizades. As interações de hoje darão grande entusiasmo e expectativas positivas com um curso, viagem ou projeto pessoal. Esta fase de encerramento de ciclo que irá até o aniversário inspirará práticas espirituais, terapias e transformações internas. Compartilhe conhecimentos e impressões com amigos e fortaleça sua rede.





Leão - 22/07 a 22/08





Visualize caminhos de expansão e marque presença nas redes. O dia trará popularidade e projeção profissional. Bom para alavancar a carreira com um projeto ambicioso e investir no seu futuro. Amor com clima mágico e cumplicidade. Se estiver só, eleve os sentimentos e transforme padrões de relação. Escolhas serão mais exigentes, nesta fase. Cultive a serenidade e paz de espírito. Sucesso!





Virgem - 23/08 a 22/09





Notícias de longe esquentarão o coração. Hora de expandir os horizontes e fazer parte de um mundo maior. Sintonia com a equipe, harmonia no amor e apoio de amizades criarão uma atmosfera protetora e manterão o astral em alta. Planos para o futuro serão revistos, com Mercúrio retrógrado. Fortaleça a missão e aumente a exposição. Carreira em ascensão. Conte com sucesso e prestígio.





Libra - 23/09 a 22/10





Bom momento para desenhar estratégias, desenvolver projetos, ampliar a atuação no trabalho e ganhar relevância. Futuro atraente, com apoios influentes e conquistas significativas na carreira. Troque confidências com a família e decida rumos. Conte com fortes alianças e investimentos inteligentes. Novas relações motivarão mudanças positivas no lifestyle. Viagem favorecerá o amor.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Clima carinhoso nas relações, confiança e intensidade no amor anunciam um dia de muitas emoções e de sintonia com seus melhores sentimentos. O pensamento se voltará para questões íntimas e existenciais. Atividades criativas ganharão impulso. Solte a imaginação e crie projetos. Planetas retrógrados cobrarão profundidade nas avaliações e trocas. Conexões internacionais abertas.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Cuide da saúde e descubra novidades de trabalho pela manhã. Perspectivas financeiras ficarão mais positivas, conte com maior poder de negociação. À tarde, o coração falará mais alto. Aproxime uma relação especial com romantismo e gestos carinhosos. Tudo aberto no amor! Vá mais fundo nos sentimentos. Troca de confidências e cumplicidade esquentarão o clima da vida íntima.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Amplie contatos de trabalho, avalie planos de saúde ou marque consulta médica. Dia favorável para resolver assuntos práticos, eliminar tarefas pendentes e enxugar despesas. Orçamento curto cobrará racionalização de gastos e melhor planejamento. Amor com entusiasmo, confiança e união. Supere ressentimentos do passado e comece uma fase animada na vida íntima, com um projeto em comum.





Aquário - 21/01 a 19/02





Conquiste espaços, fortaleça a identidade e brilhe. Bom momento para se expor, desenvolver ideias e criar projetos. Harmonia nas relações de trabalho e atividades gostosas farão diferença no seu dia. Conte com apoio da equipe e dedique mais tempo para a vida pessoal. Solicitações do par, filhos ou reestruturações em casa aumentarão demandas. Repense conceitos e descubra prazeres diferentes.



Peixes - 20/02 a 20/03





Novidades da família aumentarão as despesas. Apoie projetos dos filhos ou invista na casa. O dia trará lembranças gostosas carregadas de emoção. Arrume suas bagunças, organize antigos papéis e organize os espaços. Bom momento para resolver pendências do passado e por a vida em ordem. Carinho e segurança nos relacionamentos próximos criarão um clima protetor. Amor em alta!





Por: ROSA DI MAULO