HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (3)

Áries - 21/03 a 20/04

Dia de muitas emoções. Resgates do passado darão sensação de maior proteção na vida familiar. Notícia de uma antiga relação poderá provocar ciúmes ou despertar sentimentos que estavam ocultos. Canalize o excesso de energia numa atividade física e diminua irritações. Cuide da imagem e fortaleça a autoestima, com Lua em seu signo, a partir desta tarde. Amor com mais encantamento e carinho.





Touro - 21/04 a 20/05





Contatos motivadores e conversa agradável com uma amizade darão sabor ao dia. Vênus adocicará o tom das interações de hoje e facilitará a expressão dos sentimentos. Palavras carinhosas criarão um clima envolvente no amor. Circule nas redes sociais, troque mensagens e coloque as comunicações em dia. Respostas profissionais e pagamentos poderão atrasar. Renegocie um contrato insatisfatório.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Perspectivas animadoras na área financeira. O dia trará projeção profissional e proposta atraente. Espere por maior popularidade e sucesso dos empreendimentos. Projetos e investimentos futuros serão analisados minuciosamente, com Mercúrio retrógrado em seu signo. Linda conexão no céu inspirará novos planos a dois e estabilizará o amor. Resolva pendências jurídicas e documentação.





Câncer - 21/06 a 21/07





Com Vênus em seu signo, novos relacionamentos chegarão naturalmente, atraídos por sua beleza, sensibilidade, elegância e empatia. Espere também por conexões influentes e ganho de prestígio. Amor e finanças com boas perspectivas. Ótimo período para se fortalecer interiormente, planejar uns dias de férias, aumentar a sintonia com a natureza e fazer escolhas sábias. Mudanças positivas!





Leão - 22/07 a 22/08





Sentimentos profundos, respeito à sensibilidade, visão de futuro e mudanças na rotina darão paz de espírito. Mantenha a privacidade. O dia terá clima íntimo. Aumente a concentração no trabalho, apoie os filhos e troque confidências no amor. Momento de maior segurança e de posicionamentos claros nos relacionamentos. Firme amizades e saiba em quem confiar. Escolhas serão mais exigentes.





Virgem - 23/08 a 22/09





Clima carinhoso nas interações de hoje. Aproxime amizades, inicie relações e crie uma rede forte e protetora ao seu redor. Amor em nova dimensão. Se estiver só, poderá se apaixonar intensamente, mesmo no ambiente virtual. Aposte em maior generosidade e empatia nos relacionamentos. Aumento de responsabilidades cobrará organização. Reflita sobre o plano de carreira. Sucesso pela frente!





Libra - 23/09 a 22/10





Harmonia nos relacionamentos profissionais, prestígio e autoconfiança desenharão cenário positivo para o futuro. Brilhe, aumente a exposição e consolide a carreira. O dia trará fortes alianças e novas oportunidades de trabalho. Planos de viagem ou acerto de documentos serão revisados, com Mercúrio retrógrado. Manter a saúde protegida continuará como prioridade. Cuide do corpo com novos hábitos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Convite de viagem, surpresas gostosas e proximidade com os filhos, ou com o par, animarão o clima. Construa relações de confiança e fortaleça as bases afetivas. Encare assuntos delicados com a família e aproveite o movimento retrógrado de Mercúrio para mudar padrões de comportamento, encontrar respostas existenciais e íntimos, investigar os mistérios da vida e aprofundar vínculos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Encontre seu lugar, troque confidências com a família e assuma um lifestyle mais agradável. Mudanças virão para melhor, nesta fase. Determine planos de longo prazo no casamento e invista em maior conforto e segurança. Se estiver só, alguém chegará para ficar. Novo romance começará com assuntos sérios e sensação de familiaridade. Cumplicidade e prazeres diferentes, no amor!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Proposta de parceria e novos planos da vida íntima inaugurarão uma fase de maior satisfação e de expectativas positivas. Ótimo momento para se associar e iniciar relacionamentos, mesmo que o andamento de novos projetos seja lento ou ainda precise de maior elaboração. Aproveite o Mercúrio retrógrado para se organizar e refletir sobre o trabalho. Assuntos de família cobrarão calma, à tarde.





Aquário - 21/01 a 19/02





Valores afetivos promoverão ações generosas. O dia trará sorte nos negócios e no amor. Estabilize relações de trabalho e comemore uma conquista financeira. O cotidiano ficará mais gostoso com mudanças na rotina e novas atividades. Bom momento para concretizar projetos e garantir ótimos rendimentos. Reflexões em tempos de pandemia mudarão conceitos. Valorize a vida e o essencial.



Peixes - 20/02 a 20/03





Aproveite a Lua em seu signo pela manhã para cuidar da beleza e necessidades pessoais. Emoções à flor da pele intensificarão o amor que passa por uma fase de paixão e realização de sonhos. Poder de atração e de conquista não faltará hoje. A partir da tarde, assuntos financeiros estarão em destaque. Promoções sedutoras poderão estourar o orçamento. Controle os impulsos ao fazer compras.





Por: ROSA DI MAULO