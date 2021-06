HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (21)

Áries - 21/03 a 20/04

Touro - 21/04 a 20/05

Gêmeos - 21/05 a 20/06

Negócios estarão aquecidos com a entrada do Sol na sua área do dinheiro. A semana trará oportunidade de crescimento profissional e financeiro. Júpiter retrógrado trará reflexões sobre o futuro e caminhos a seguir. Determine objetivos e movimente a vida numa direção mais atraente. Acertos jurídicos ou de documentação cobrarão paciência e ações incisivas.

Câncer - 21/06 a 21/07

Brilho, vitalidade e caminhos iluminados acompanharão a passagem do Sol por seu signo, que trará decisões sobre o futuro e projeto de vida. Viagem para contemplar a natureza e diminuir o estresse será tudo de bom. Mude o visual e revele seus encantos. Nesta semana, o amor atingirá uma dimensão mais ampla. Encontre respostas e dê um sentido maior à vida.

Leão - 22/07 a 22/08

Recupere suas energias com meditação, terapia ou práticas espirituais. A partir de hoje, o Sol incentivará o autoconhecimento e a expansão da consciência. Aproveite este período que antecede o aniversário para se interiorizar, fazer um balanço dos últimos tempos e encerrar um longo ciclo. Atividade física e sintonia com a natureza proporcionarão equilíbrio e bem-estar.

Virgem - 23/08 a 22/09

Fortaleça a posição na equipe e amplie a participação social. A semana favorecerá atividades de grupo e amizades. Amplie a rede de relações e aumente as chances para o amor. Objetivos profissionais ficarão mais definidos. Determine novas metas e assuma uma missão especial. Rotina cansativa de trabalho cobrará cuidados com o corpo e a saúde. Casamento em alta!

Libra - 23/09 a 22/10

Dê um passo maior na carreira. A semana trará sucesso, visibilidade e propostas atraentes. Você poderá fortalecer a posição profissional e alcançar um patamar mais elevado. Fase de novas amizades e de maior segurança pessoal. Transforme antigos padrões e invista num futuro brilhante. Poder de influência e prestígio em alta! Planeje um curso ou uma viagem.

Escorpião - 23/10 a 21/11

Alargue os horizontes, pratique nova filosofia e faça escolhas sábias. A semana trará decisões sobre o futuro e entusiasmo com novos projetos. O amor influenciará voos mais altos na carreira e na vida pessoal. Confie nos seus talentos, determine estratégias e impulsione um novo empreendimento. Convite de viagem despertará sonhos. Entendimento com a família.

Sagitário - 22/11 a 21/12

A partir de hoje, planos de moradia, projetos da vida familiar e mudanças ganharão viabilidade. A semana trará mais poder e capacidade de planejamento. Encontre seu lugar no mundo e eleve padrões. Ação na Justiça, ou acerto de documentos, apressará decisões. Vença burocracias e realize um velho sonho. Entendimento e novos planos no amor.

Capricórnio - 22/12 a 20/01

Posicionamentos claros e trocas de qualidade marcarão a passagem do Sol por sua área de relacionamentos. Questione certezas. Talvez você mude de opinião sobre alguém ou sobre uma parceria de trabalho. A semana trará novas propostas. Um empreendimento que estava estagnado ganhará movimento. Firme um contrato e estabilize as finanças.

Aquário - 21/01 a 19/02

Semana positiva para solucionar conflitos, fortalecer a posição no trabalho e aumentar os rendimentos. Você poderá renegociar o salário ou alterar valores de um negócio e tomar decisões com maior margem de segurança. Aproveite também para resolver assuntos do coração. Entendimento com o par redefinirá planos de longo prazo. Novos prazeres à vista!