HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (18)

Áries - 21/03 a 20/04

Aprove suas ideias no trabalho. Você será capaz de transmitir o desejo dos clientes, da equipe e ganhar pontos com o chefe. Num empreendimento próprio, a semana terminará com soluções práticas e projeto ambicioso. Fature em reuniões e “venda seu peixe”. Bom período para se expor, divulgar produtos e serviços, renegociar contratos e conquistar novos espaços.



Touro - 21/04 a 20/05





Novos contatos ampliarão perspectivas de trabalho. A semana terminará com fluidez e interações motivadoras. Amplie as comunicações e atraia oportunidades de negócio. Mudanças na maneira de expressar os sentimentos terão efeito positivo nos relacionamentos próximos. Família e assuntos domésticos cobrarão paciência. Apoie irmãos e aprofunde vínculos.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Dê uma trégua nas discussões e descanse a mente. Caminhar, treinar e fazer atividades gostosas devolverão o humor e abrirão portas no amor. A semana terminará com mais espaço para o prazer, clima alegre e muita criatividade. Mudanças nos padrões de consumo aliviarão pressões financeiras e alinharão propósitos. Repense objetivos e comece novo ciclo de vida.



Câncer - 21/06 a 21/07





Compras para a casa, cuidados com a imagem e acertos financeiros encerrarão a semana com sensação de dever cumprido. Arrume suas coisas com calma para evitar esquecimentos. Programe um fim de semana gostoso e restaurador. Bom para relaxar num lugar bonito perto da natureza e encontrar respostas existenciais. Novas relações serão transformadoras.





Leão - 22/07 a 22/08





Tome a iniciativa nos relacionamentos. As comunicações estarão abertas. O dia trará informações estimulantes e conquistas pessoais. Posicionamento claro fortalecerá sua posição nas redes, grupos, equipe ou parcerias de trabalho. Aproveite também para desfazer confusões e mal-entendidos com amizades. Compromissos sociais poderão ser adiados.





Virgem - 23/08 a 22/09





Proposta de dinheiro extra chegará em boa hora. Aproveite uma oportunidade e aumente os rendimentos. Contrato profissional insatisfatório poderá ser renegociado. Firme um acordo financeiro e equilibre o orçamento. Apoio de amizades e carinho nas interações de hoje criarão um ambiente protetor. A semana terminará com sucesso na carreira e maior estabilidade.



Libra - 23/09 a 22/10





Cuide da beleza, da imagem e jogue a autoestima para cima. A semana terminará com programação gostosa e novas amizades. Respire novos ares. Viagem e sintonia com a natureza serão ótimas opções para se revigorar e curtir um fim de semana encantador. Trabalho com perspectivas mais amplas, visibilidade e prestígio. Fortaleça a reputação.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Hora de dar um tempo nas atividades, relaxar, cuidar da saúde e equilibrar suas energias. A semana terminará com sonhos e também com cansaço. Se puder, durma mais e evite compromissos, hoje. Um pouco de interiorização e de privacidade contribuirá com seu equilíbrio e bem-estar. Visualize o futuro e planeje mudanças. Responsabilidades familiares aumentarão.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Proposta de uma amizade de longe aumentará a vontade de viajar e dar sabor de aventura à vida. Conexões internacionais estarão abertas. Se pretende passar um tempo em outra localidade, encontrará condições favoráveis. A semana terminará com convites de amigos e maior interação social. Marque presença nas redes e aproxime quem anda distante.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Decisões sobre o futuro e estratégias inteligentes serão promessa de maior estabilidade financeira. A semana terminará com clima carinhoso no amor e avanços no trabalho. Organize ideias e elabore projetos. Você poderá retomar um contato profissional e negociar um orçamento. Mudanças favorecerão a vida íntima. Fortes emoções numa relação especial.





Aquário - 21/01 a 19/02





Confie nas suas impressões e faça escolhas sábias. A semana terminará com otimismo, perspectivas de crescimento financeiro e mais animação no amor. Rompa barreiras e vença distâncias numa relação importante em sua vida. Hora de solucionar conflitos e transformar velhos padrões. Reestruturações na casa e no trabalho tornarão a rotina mais agradável.



Peixes - 20/02 a 20/03





Busque segurança dentro de você, afaste os medos e não alimente emoções negativas. Apesar do clima instável e sujeito a neblina, tudo fluirá positivamente, nas finanças e no amor. Não duvide do que já tem certeza. Pequenos atritos no ambiente de trabalho servirão de motivação para novas conquistas. Diversifique atividades. Troque confidências e esquente a vida íntima.

Por: ROSA DI MAULO