HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (01)

Áries - 21/03 a 20/04

Sentimentos positivos manterão o astral em alta. O dia trará sintonia com a força interior. Siga as dicas dos sonhos e cultive a serenidade. Mesmo que tudo caminhe lentamente, você chegará onde quer. Abrace sua vocação. Mudança no papel profissional ou nos planos para o futuro trarão maior proximidade com sua missão. Valerá estudar, pesquisar informações e aguardar o momento certo.





Touro - 21/04 a 20/05





Novas amizades abrirão portas. Amplie comunicações e contatos. O dia trará empatia nos relacionamentos e envolvimento com a coletividade. Atividades de grupo ganharão impulso extra. Abra espaço a novas relações. Discussões acaloradas darão no que pensar. Hora de rever valores, renegociar contratos insatisfatórios, consolidar a carreira e construir um futuro estável.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Sucesso, popularidade e oportunidades de expansão profissional animarão o clima. O dia trará uma proposta atraente e oportunidade de ganhos financeiros. Despesas poderão aumentar. Evite gastos compulsivos e planeje investimentos futuros com calma. Mercúrio retrógrado em seu signo cobrará atenção aos detalhes, análise minuciosa de contratos e revisão de objetivos. Pense a longo prazo.





Câncer - 21/06 a 21/07





O entusiasmo virá de novos planos e investimentos no seu desenvolvimento. Confiança no futuro, esperanças e projeção profissional desenharão cenário positivo. Aproveite esta fase que antecede o aniversário para se conhecer melhor, avaliar sonhos e encontrar respostas existenciais. Momento de crescimento pessoal. Assuma seu poder, brilhe e fortaleça sua segurança interior. Prestígio em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





O dia convidará à privacidade. Um mergulho nos sentimentos iluminará sonhos e desejos. Respeite sua sensibilidade e impressões. Uma cisma poderá se confirmar e revelar intenções de alguém. Fique longe de confusões de gente manipuladora. Hora de se concentrar nos compromissos já assumidos e evitar sobrecargas. Visualize as mudanças que deseja e planeje o futuro. Poder em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





Carinho, confiança e empatia numa relação especial esquentarão o coração. Sentimentos generosos e entusiasmo marcarão as interações de hoje. Inicie amizades e aumente as chances para o amor. O dia favorecerá o casamento, parcerias e associações. Mercúrio, o planeta que rege seu signo, em movimento retrógrado, trará reflexões sobre o futuro e poderá alterar rumos. Sucesso na carreira!





Libra - 23/09 a 22/10





As áreas da saúde e do trabalho serão beneficiadas. Espere por oportunidades, conquista profissional e mais motivação. O dia será animado e altamente produtivo. Bom para cultivar hábitos saudáveis e estabelecer uma rotina agradável. Valores universais e ligação com a espiritualidade refletirão na filosofia de vida, posicionamentos e nas relações. Expanda a consciência e a visão de futuro.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Brilho, entusiasmo e criatividade não faltarão, hoje. Notícias animadoras e carinho de alguém especial despertarão seus melhores sentimentos. Conversas sensíveis e troca de confidências com a família inspirarão reflexões profundas sobre a vida e seus mistérios. O amor “moverá montanhas” se for preciso. Rompa antigas barreiras, fortaleça as bases afetivas e cultive a alegria de viver.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Histórias de família, lembranças gostosas e resgate do passado darão um sabor intenso ao dia. Uma oportunidade imobiliária poderá vir na direção dos sonhos. Encontre seu lugar, imprima energias positivas na casa e inicie novo estilo de vida. A situação financeira ainda cobrará estratégias e negociação de acordos. Encare assuntos delicados com parceiros e ajuste prazos de pagamentos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Novidades estimulantes movimentarão o trabalho. Organize ideias e reformule a rotina, antes de iniciar uma atividade diferente. Perspectivas financeiras de um projeto dependerão de análise mais detalhada de dados e de acordos com parceiros. O dia favorecerá pesquisas, estudos e contatos. Palavras motivadoras aproximarão irmãos. Resolva pendências do passado e da família.





Aquário - 21/01 a 19/02





Sorte nos negócios e no amor! Ligue o radar nas oportunidades de crescimento financeiro. Decisões de investimentos poderão levar tempo, com Mercúrio retrógrado que cobrará reflexões e análises detalhadas. Esclareça pontos divergentes com o par sobre os filhos ou planos de moradia. Boas notícias no trabalho, expectativas poderão se cumprir. Paixão, entusiasmo e criatividade em alta!



Peixes - 20/02 a 20/03





Embarque numa onda de energia positiva e realize sonhos. Você estará em destaque e terá muito o que comemorar, hoje. Reconheça suas conquistas, talentos, encantos e jogue a autoestima para cima. Bom para investir na imagem, cuidar da beleza, do equilíbrio e do corpo. Planos da vida familiar passarão por revisão e ajustes, com Mercúrio retrógrado. Encare assuntos difíceis com delicadeza.





Por: ROSA DI MAULO