Governo do Estado recebe 72.500 doses de vacina da Astrazeneca nesta quarta-feira

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, recebe nesta quarta-feira (30.6), do Ministério da Saúde, novo lote com 72.500 doses de vacina contra Covid-19 da Astrazeneca. O voo desembarca as 18h30 no Aeroporto Internacional de Campo Grande.





O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, afirmou que a vacinação continua avançando no Estado. “Somos exemplos nacional da distribuição e aplicação das vacinas. Queremos ser o primeiro Estado a vacinar a toda população adulta. Vamos continuar trabalhando para imunizar nossa população”, disse.





O 41º lote é composto por 72.500 doses de Astrazeneca. Essas doses serão distribuídas entre os 66 municípios. A quantidade que cada município irá receber será definida com todas as Secretarias Municipais de Saúde em reunião extraordinária da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e publicado no Diário Oficial do Estado.





Além das 72.500 de Astrazeneca, Mato Grosso do Sul ainda irá receber essa semana 26.910 doses da Pfizer e 41.550 doses da Janssen, que também serão distribuídas entre os 66 municípios. O Ministério da Saúde também irá enviar 165.500 doses da Janssen para estudo que irá realizar a imunização em massa de 13 municípios que fazem fronteira com outros países em Mato Grosso do Sul.





Mato Grosso do Sul vacinou até o momento 1.621.959 pessoas, sendo 1.142.750 com a primeira dose, 461.999 com a segunda dose e 17.213 com dose única. De acordo levantamento nacional, Mato Grosso do Sul está entre os estados brasileiros com melhor desempenho na vacinação. Aqui, 41,29% da população adulta receberam a 1ª dose do imunizante e 17,05% foram imunizados com a segunda dose.





Por: Airton Raes, SES





