EMPREGOS| Coca-Cola FEMSA Brasil abre vagas para mulheres em Campo Grande

Processo de seleção pretende incentivar a presença feminina, mas homens também podem participar

A Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, abre vagas para os cargos de promotor de vendas, conferente, operador de empilhadeira, ajudante operacional e auxiliar de motorista na unidade de Campo Grande. Para concorrer, os interessados precisam ter o ensino médio completo, entre outras qualificações dependendo da posição. As inscrições para todas as oportunidades podem ser feitas pelo Vagas.com, no link https://trabalheconosco.vagas.com.br/femsa





"A Coca-Cola FEMSA Brasil atua com a missão de gerar valor econômico, social e ambiental nos lugares onde está presente. Estamos empenhados em promover um ambiente de diversidade e igualdade de oportunidades. Nossos esforços estão centrados em contratar mais mulheres para todos os cargos, incluindo os de liderança", afirma Diego Severo Testa, gerente da manufatura da planta.





Indo ao encontro da política de equidade de gênero praticada pela companhia, a unidade de Campo Grande conta com mulheres exercendo diversas funções, entre elas analista de RH, executivas de vendas, coordenadoras, vendedoras, enfermeiras, sem falar nos cargos de liderança a exemplo da Chefe de Administração e Finanças Adriana Sanchez, uma das posições mais importantes na unidade.





Um exemplo que comprova os esforços nesse sentido foi a contratação da vendedora externa Michele de Oliveira da Cruz que trabalha na unidade há 9 anos. Formada em Administração de Empresas, ela apoia ações que privilegiam o acesso de mulheres a cargos que historicamente são considerados masculinos e as discussões de diversidade na empresa. "Temos capacidade para atuar em qualquer função. O importante é termos mais oportunidades, mas para isso as empresas precisam estar abertas e engajadas", afirma a profissional, que elogia a política de equidade de gênero da Coca-Cola FEMSA.





Há 18 anos no Brasil, a Coca-Cola FEMSA atua em diversas frentes para ampliar a presença feminina em todas as posições, oferecendo oportunidades de capacitação e especialização. Ao mesmo tempo, promove um ambiente de trabalho seguro com ações de conscientização sobre a importância da equidade de gênero, fomentando discussões de temas que impactam as mulheres no dia a dia do mundo corporativo e também na esfera privada.





Para a gerente de diversidade da Coca-Cola FEMSA, Priscylla Haddad, o processo seletivo busca combater os estereótipos de gênero associados a determinadas posições ou ocupações. "O principal motivo de a equidade de gênero ainda ser um desafio para o mercado de trabalho é a questão cultural. Diferentemente do que ainda se costuma pensar em relação ao ambiente industrial, muitas posições podem e devem ser ocupadas por mulheres", garante.





Coca-Cola FEMSA Brasil reafirma compromisso com Campo Grande





A Coca-Cola FEMSA Brasil em Campo Grande está situada na região do Bairro Vila Albuquerque, em uma área total de 35.914,12 m². Operando com três linhas de produção, a companhia segue fortemente comprometida com uma operação cada vez mais sustentável, com iniciativas que contribuam para o crescimento das comunidades nas quais está inserida e com o desenvolvimento integral dos cerca de 500 colaboradores próprios e terceirizados que atuam na unidade.





Com o objetivo permanente de alinhar a agenda de desenvolvimento econômico com a promoção da cidadania e da inclusão social, a unidade de Campo Grande se destaca pela economia no consumo de água, indicador em que a planta já foi premiada na avaliação do Prêmio Qualidade Coca-Cola. Essa crescente economia é consequência do esforço permanente pela melhoria da eficiência hídrica, que contribui para reduzir a captação e o consumo de água, e se reverte na preservação do recurso para a população.





O compromisso em minimizar o impacto ambiental também é constantemente reafirmado com o uso racional da água e a redução expressiva dos impactos de suas atividades, por meio da coleta e destinação para reciclagem de 100% dos resíduos gerados.





Sobre a empresa





A Coca-Cola FEMSA, S.A.B de C.V é a maior engarrafadora de produtos Coca-Cola do mundo em volume de vendas. A empresa produz e distribui bebidas sob as marcas registradas da The Coca-Cola Company, oferecendo um amplo portfólio de 129 marcas para mais de 265 milhões de consumidores. Com mais de 80 mil funcionários, a companhia comercializa e vende por ano aproximadamente 3,3 bilhões de caixas unitárias por meio de quase 2 milhões de pontos de venda. Operando em 49 unidades fabris e 268 centros de distribuição, a Coca-Cola FEMSA está comprometida com a geração de valor econômico, social e ambiental para todos os stakeholders em sua cadeia de valor. A companhia é membro do Índice Dow Jones de Sustentabilidade MILA Pacific Alliance, do Índice FTSE4Good Emerging e do Índice S&P/BMV total México ESG, entre outros. Suas operações cobrem territórios no México, Brasil - onde já atua há 18 anos - Guatemala, Colômbia e Argentina e, em nível nacional, na Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Uruguai e Venezuela, por meio do investimento na KOF Venezuela. Para mais informações, visite www.coca-colafemsa.com





ASSECOM





***