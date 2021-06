DOURADOS| Lockdown termina no próximo sábado, garante Alan Guedes

Município trabalha agora para flexibilizar, dentro do que permite o Prosseguir, as atividades econômicas

O prefeito Alan Guedes garante que o lockdown em Dourados termina no próximo sábado (12). Isso porque o município foi o único do Estado a adotar medidas mais restritivas nas últimas semanas, o Lockdown. No decreto publicado hoje (10) pelo Governo do Estado, o município que não seguir o recomendado precisará apresentar justificativa e a Prefeitura de Dourados tem trabalhado para apresentar estas respostas.





O Programa Prosseguir define o bandeiramento cinza com atividades essenciais mais brandas do que estavam sendo realizadas em Dourados. Isso porque o município optou por adotar o regime de lockdown, com medidas restritivas extremas, baseadas em estudos científicos e em orientações de especialistas. Portanto, mesmo com um novo bandeiramento cinza, as medidas não serão renovadas no município.





“Gostaria de deixar claro que o lockdown em Dourados termina no sábado (12) e nós não vamos renovar essa medida restritiva extrema. Nós respeitamos o Prosseguir e sabemos da importância dele para o controle da pandemia da Covid-19 no nosso Estado. Por isso, iremos buscar dentro da questão jurídica, que o programa permite, flexibilizar o máximo possível”, destaca o prefeito Alan Guedes.





Essa flexibilização, citada pelo prefeito, visa garantir o melhor funcionamento das atividades econômicas do município. Muitos trabalhadores passaram por essas duas semanas sem poder trabalhar, cooperando com o município para reduzir as taxas de infecção e as buscas por serviços de saúde.





“Nós iremos trabalhar para que todos os setores de serviço e todo empresariado de maneira geral, que não são bandeira de risco, possam voltar a trabalhar para movimentar a economia da cidade. Todos nós juntos já temos pagado um preço muito alto nos últimos 14 dias e estamos buscando alternativas para flexibilizar dentro do que prevê o Governo do Estado”, explica o gestor municipal.





Portanto, o município está trabalhando para encaminhar novos documentos para o Governo do Estado para poder retomar as atividades, em razão de todo o trabalho realizado nas últimas duas semanas.





ASSECOM