DOURADOS| Hospital de Amor realiza exames gratuitos de Mamografia e Papanicolau

Basta agendar por telefone e comparecer no local com os documentos pessoais e um comprovante de residência

O Instituto do Hospital de Amor de Dourados continua com os atendimentos gratuitos. No local, que fica na Rua Izzat Bussuan, nº 1.795, sala 14, na Vila Progresso, são realizados diariamente exames de mamografia e papanicolau com o intuito de cuidar da saúde da mulher por meio da prevenção.





“O Instituto de Prevenção do Hospital de Amor é uma clínica de elucidação diagnostica, mantendo-se na linha de cuidado da prevenção ao câncer de mama e colo de útero. Seu objetivo é ampliar a detecção precoce desses dois tipos de câncer de grande importância epidemiológica na região. A porta de entrada são os exames de rastreamento papanicolaou, para mulheres de 25 a 64 anos e Mamografia para mulheres de 50 a 69 anos, que são realizados gratuitamente na unidade”, explica Fernanda Palma, que é enfermeira do Hospital de Amor.





A paciente só precisa ligar agendando um horário pelos telefones fixo 3410-6600 ou pelo WhatsApp (67) 99611-0371. Depois de agendado, basta comparecer com os seguintes documentos: RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de endereço. Os exames são realizados sem custo nenhum para a paciente.





O exame da mamografia é direcionado para mulheres entre 50 a 69 anos e deve ser realizado com um intervalo de 2 anos. Já o papanicolau é realizado para mulheres entre 25 a 64 anos e a indicação é com intervalo de 1 ano. Os resultados dos exames realizados também são retirados no local e quando necessário pode-se encaminhar a paciente para realizar exames complementares.





“As ações de detecção precoce e elucidação diagnóstica acontecerão por meio de exames complementares e consultas médicas especializadas, o que possibilitará a estratificação dos casos que requerem encaminhamento a outros pontos de atenção da rede para seguimento dos casos. Identificar lesões sugestivas de câncer e encaminhá-las para investigação e tratamento, diminui consequentemente a incidência, bem como a mortalidade por câncer”, alerta Fernanda.





Para realizar os exames não é necessário encaminhamento médico, basta estar na faixa etária recomendada para cada exame e fazer o agendamento. “Diariamente estão sendo efetuados, por conta do protocolo de biossegurança da covid-19, apenas 54 coletas e 20 mamografias, no entanto, a expectativa é que o número de atendimentos possa aumentar em breve, porque o espaço tem capacidade para realizar um número maior”, destaca Fernanda Palma.





SERVIÇO





O Instituto Hospital de Amor de Dourados fica na Rua Izzat Bussuan, nº 1.795, sala 14, na Vila Progresso. Para agendar os contatos são pelos telefones: fixo 3410-6600 ou pelo WhatsApp 99611-0371.





ASSECOM