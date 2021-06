DOURADOS| Alan Guedes, secretários e vereadores vão à Brasília pleitear recursos para o Município

prefeito Alan Guedes ©ARQUIVO

O prefeito Alan Guedes, os secretários Henrique Sartori (Governo), Luís Gustavo Casarin (Obras) e as vereadoras Liandra Brambilla e Daniela Hall (líder do Governo) cumprem agenda hoje (23) e amanhã (24) em Brasília para pleitear recursos e articular novos projetos para Dourados.





O primeiro compromisso é na Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste). A temática da pauta é o cadastramento das emendas da bancada. Logo depois, eles participarão de uma audiência com a senadora Soraya Thronicke, no Senado.





Para finalizar o dia, o grupo vai até o Ministério da Saúde para audiência com o ministro, Marcelo Queiroga, e a secretária especial de combate à Covid-19, Dra. Rosana Melo, onde haverá apresentação dos dados de Dourados e a pactuação de parcerias.





Na quinta-feira (24), o prefeito Alan Guedes vai até o Ministério da Economia para reunião com a secretária Especial do Programa de Parcerias de Investimentos da pasta, Martha Seillier, sobre o novo trecho da Ferroeste.





O prefeito ressalta que a presença em Brasília é muito positiva para o município. “É muito importante estar aqui conversando com os deputados, participando de agendas nos ministérios. Desta vez, temos economia e saúde como destaques, mas sempre estamos tratando de todas as áreas”, disse Alan.





ASSECOM