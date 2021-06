Detran-MS promove live Motoristas em Atividade Profissional nesta terça-feira (01)

Nesta terça-feira (1), o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) promove a Live Motoristas em Atividade Profissional, voltada para trabalhadores da área.





Durante o encontro virtual, que ocorre a partir das 18h pelo Facebook do Detran-MS, as diretoras Loretta Figueiredo, de Controle e Registro de Veículos e Lina Issa Zeinab, de Habilitação, vão falar sobre temas ligados aos trabalhadores do transporte público e privado, que vivenciam o trânsito diariamente em Mato Grosso do Sul.

Em sua fala, Loretta vai tirar dúvidas sobre o novo formato digital do CRLV (Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos) e sobre veículos basculantes.





Na área de habilitação, a diretora vai falar sobre o exame toxicológico, que tem causado muitas dúvidas após a mudança do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) que estabelece prazos e multas para quem descumprir a legislação. Também vai usar o tempo para falar sobre o porte obrigatório de documentos, validades da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e processos de penalidades.





Por: Vivianne Nunes, Detran/MS