Deputado Zé Teixeira solicita aumento de policiamento nos bairros Jocley Club, Marcos Roberto e Nhanhá

deputado estadual Zé Teixeira (DEM)

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou na sessão plenária desta terça-feira (29/06), indicação solicitando a intensificação no patrulhamento pela Polícia Militar, nos Bairros Jardim Jóckey Club, Marcos Roberto, Nhanhá e comunidades adjacentes, no município de Campo Grande.





De acordo com o deputado, a população da região dos referidos bairros têm sofrido diuturnamente com a ação de bandidos, os quais vêm tirando a tranquilidade dos moradores e trazendo insegurança aos comerciantes, além do crescimento do índice de violência nas comunidades adjacentes à Avenida das Bandeiras.





“Conforme notícias constantes veiculadas na mídia, a região do Jardim Jóckey Club foi tomada por usuários de drogas, os quais invadem os pequenos comércios e residências para realizarem furtos, chegando a furtar a fiação elétrica de toda a região. Em alguns dos relatos de moradores, já foram realizados abaixo-assinados para o reforço do policiamento, uma vez que estão ‘reféns dos bandidos’, já que as invasões são cotidianas, mas, até o momento não houve providência para reverter a situação atual. Já, no Marcos Roberto, ocorreram casos de assassinatos e tentativas de abuso de menores”, afirma Zé Teixeira.





O parlamentar conta também que cidadãos o procuraram, em busca de apoio para a solução dos problemas com o reforço do patrulhamento e, desta forma, “as ações do Executivo Estadual, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP e Comando Geral da Polícia Militar, com este atendimento beneficiarão todas as comunidades, devolvendo a tranquilidade aos comerciantes e à população daquela região da Capital, com o competente serviço oferecido pelo policiamento do nosso Estado”, finaliza Zé Teixeira.





ASSECOM