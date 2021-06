Deputado Zé Teixeira reivindica melhorias para escola de Jateí

deputado estadual Zé Teixeira (DEM)

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM), apresentou indicação solicitando a aquisição de 35 computadores, bem como a reforma geral da Escola Estadual Professora Bernadete Santos Leite, em Jateí.





Em sua justificativa, o deputado ressalta a necessidade de se adequarem aos tempos atuais, proporcionando melhores condições de pesquisas e aprendizagem aos alunos e professores, além do fato das aulas remotas, podendo de forma organizada, atender aqueles que não dispõem de conectividade, bem como oferecer um local adequado e receptivos aos alunos com a reforma do prédio e a troca da rede elétrica.





“Importante salientar que a informática assumiu papel importante no cenário educacional, uma vez que sua utilização se transformou num instrumento diário de aprendizagem, pesquisa e ação no meio social, gerando para as escolas, com isso, a necessidade da existência de laboratórios com tecnologia adequada em sua estrutura física”, finaliza Zé Teixeira.





Por Gustavo Nunes





