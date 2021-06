Deputado Felipe Orro solicita inclusão de bancários nos grupos prioritários para imunização contra a Covid-19

deputado estadual Felipe Orro

O deputado estadual Felipe Orro apresentou indicação à Secretaria Estadual de Saúde solicitando a inclusão dos trabalhadores do setor bancário nos grupos prioritários para vacinação contra a Covid-19.





De acordo com o parlamentar, a situação dos trabalhadores do setor bancário é alarmante, tanto que já foi divulgado que a categoria já teve cerca de 35% de seus colaboradores infectados pela doença.





"Vários trabalhadores do setor bancário acionaram meu gabinete solicitando a inclusão da categoria no plano de imunização. São profissionais que estão atuando na linha de frente, que têm contato constante com o público externo e precisam estar imunizados para desenvolverem suas atividades em segurança", explica Felipe Orro.





De acordo com o Sindicato dos Bancários de Campo Grande MS e Região, a média de desligamentos por morte na categoria bancária saltou de 18,3 óbitos/mês no primeiro trimestre de 2020 para 50,6 óbitos/mês no primeiro trimestre de 2021. Os dados são de levantamento feito pelo Dieese a partir do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), que não especifica as causas das mortes. Mesmo assim, é possível deduzir que esse aumento está relacionado com os óbitos de bancários por Covid-19.





"A necessidade de funcionamento dos serviços do setor acaba levando enorme risco aos bancários e bancárias de Mato Grosso do Sul, até mesmo pela estrutura física dos locais de trabalho dessas pessoas, que ficam fechadas nas agências atendendo inúmeros clientes diariamente. Portanto, é urgente a inclusão desses profissionais nos grupos prioritários para imunização contra o Covid-19", finaliza Felipe Orro.





O pedido do parlamentar foi encaminhado ao secretário estadual de saúde, Geraldo Resende, e ao governador Reinaldo Azambuja.





ASSECOM