Deputado Felipe Orro solicita criação de centros de acompanhamento pós-Covid19 em polos regionais de saúde

deputado estadual Felipe Orro (PSDB)

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) apresentou indicação em sessão ordinária da Assembleia Legislativa solicitando ao Governo do Estado a realização de estudos de viabilidade para implantação de centros para acompanhamento e tratamento pós-Covid em polos regionais de saúde.





Segundo o parlamentar, as estruturas devem funcionar com diretrizes voltadas ao acompanhamento multidisciplinar de pacientes que, mesmo após transcorrido o tempo de manifestação do vírus, ainda sofrem com lesões ou sequelas advindas da doença.





“É notório que uma considerável parcela das pessoas que foram infectadas pelo coronavírus acabam por sofrer não apenas durante o período de incubação do vírus, mas também após a infecção. No momento atual, é de suma importância a criação de um programa de acompanhamento de pacientes pós-Covid19, por parte da Poder Executivo de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria de Estado de Saúde, para que se estabeleçam diretrizes voltadas à ação de centros multidisciplinares de tratamento para pacientes que enfrentam dificuldades por conta das sequelas oriundas da doença”, argumenta Felipe Orro.





O deputado estadual acrescenta que já há em Campo Grande um ambulatório que realiza o acompanhamento pós-covid19, através de uma equipe multidisciplinar, formada por profissionais de diversas áreas, como cardiologia, fisioterapia, nutrição, psicologia e educação física, atuando na assistência de pacientes na fase pós-Covid19. “Essa medida precisa ser expandida, sendo importante que o Poder Executivo Estadual faça o máximo possível para que o trabalho em questão seja implantado nas cidades que são polo de saúde em suas respectivas regiões”, finaliza Felipe Orro.





A reivindicação do deputado estadual Felipe Orro foi encaminhada ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário estadual de saúde, Geraldo Resende.





ASSECOM