Deputado Felipe Orro recomenda estadualização e pavimentação de rodovias em Pedro Gomes

deputado estadual Felipe Orro

O deputado estadual Felipe Orro apresentou indicação na Assembleia Legislativa solicitando a estadualização das rodovias PG-01 e PG-02. A PG-01 possui extensão de 22 km e fornece acesso à BR-163. Já a PG-02 que vai do entroncamento da rodovia MS-418 até a ponte Joaquim Porto sobre o Rio Taquari, tem extensão de 11 km e ambas rodovias estão localizadas em Pedro Gomes, município localizado na região norte do Estado. A iniciativa compreende repassar as responsabilidades das vias citadas ao Governo do Estado.





Felipe destaca que a estadualização e pavimentação asfáltica das referidas rodovias será de grande importância para o desenvolvimento econômico de cidades como: Pedro Gomes, Sonora e Alcinópolis. “São importantes corredores de ligação e escoamento da produção para os Estados de São Paulo, Mato Grosso e Goiás. A pavimentação das rodovias vai melhorar toda logística de tráfego e trará fortalecimento para a economia desta importante região de Mato Grosso do Sul”, explica.





A estadualização e pavimentação da PG-01 e PG-02 são reivindicações de autoridades de Pedro Gomes, bem como de produtores rurais da região. O pedido foi encaminhado pelo deputado ao governador, Reinaldo Azambuja e ao secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel.

ASSECOM