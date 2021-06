Deputado Capitão Contar cobra realização de concurso para profissionais da área de Educação Especial

Deputado Estadual, Capitão Contar

Sem concursos públicos há cerca de 30 anos, a educação especial em Mato Grosso do Sul está carente de profissionais efetivos na área, os últimos foram realizados em 1989 e 1991, diferente de quase todos os outros Estados que prezam pela qualidade do atendimento educacional especializado. Atualmente, a contratação desses profissionais tem sido realizada por processo seletivo simplificado, o que dificulta a continuidade do trabalho realizado e acaba prejudicando o processo de aprendizado.





Diante disso, o Deputado Estadual, Capitão Contar, protocolou indicação na Alems (Assembleia Legislativa de MS), solicitando ao Governo do Estado e Secretaria Estadual de Educação, providências para a realização de concurso público específico para a contratação de professores graduados em Educação Especial.





A proposição do parlamentar conta com o apoio de profissionais da Educação Especial, que apontam a necessidade de novos professores efetivos na área para atender a crescente demanda no Estado e para não ter descontinuidade no trabalho educacional realizado.





“É direito da pessoa com deficiência ter acesso a uma educação inclusiva e de qualidade em todos os níveis do aprendizado. Para isso, é necessário impor requisitos de formação consistentes para o melhor atendimento das necessidades específicas e educacionais de todos.”, defende Contar.





Segundo dados levantados em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pelo menos 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência no País, o que significa quase 25% da população brasileira. Em Mato Grosso do Sul, quando da realização do censo IBGE/2010, haviam 526.979 mil pessoas com deficiência, o que representa 21,50% da população do Estado. Verifica-se, portanto, que o Brasil apresenta um elevado índice de pessoas com diferentes tipos de deficiência.





"A realização de concurso público para a contratação de profissionais especializados, possibilita a construção de ações contínuas visando o aperfeiçoamento de estratégias que visam a diminuição de barreiras e a inclusão de pessoas com deficiência", finaliza Contar.





ASSECOM