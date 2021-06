Com retorno das aulas próximo, deputado Neno Razuk solicita que SED acelere obras em escola de Bodoquena

deputado Neno Razuk (PTB) ©ARQUIVO

Com a vacinação cada dia mais avançada em Mato Grosso do Sul, a volta às aulas é uma possibilidade esperada por alunos e professores. E em Bodoquena, o deputado Neno Razuk (PTB) pediu ao Governo do Estado e a SED (Secretaria de Estado de Educação) que sejam aceleradas as obras das reformas estruturais na Escola Estadual João Pedro Pedrossian. A solicitação feita por meio de indicação destaca que a instituição está desativada há mais de um ano e as obras ainda não foram iniciadas.





Neno ressalta que os esclarecimentos sobre a obra devem ser feitos à comunidade escolar, que anseia por respostas. “A Escola José Pedro Pedrossian é uma referência em Bodoquena e solicitei via ALEMS à SED informação sobre a obra, pois além de ser um dos principais estabelecimentos de ensino da região, a instituição é a primeira escola do município. Sabemos das dificuldades que o Estado vem enfrentando devido a pandemia de Covid-19, mas a informação quanto ao início das obras irá auxiliar a comunidade escolar em prazos e cronogramas de ensino”, ressaltou o parlamentar sobre a espera por esclarecimentos.





O pedido foi levado até o gabinete pelo vereador Professor Alziro (PTB). Ele lembrou que a escola foi desativada para realização das obras e que os alunos foram remanejados para outra instituição do Estado, mas desde o fechamento ainda não há um cronograma informando o início das reformas no local.





ASSECOM