Com 51 novos óbitos em 24h, MS passa das 8 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia

O estado de Mato Grosso do Sul ultrapassou, neste sábado (26), a marca de 8 mil vidas perdidas por Covid-19. É o que mostra o novo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), que ainda trouxe 51 novas mortes pela doença, além de 1.582 novos casos de coronavírus, nas últimas 24 horas.





Os dados da SES também mostram a situação preocupante dos leitos de UTI no estado, acima de 92% de ocupação em todas as macrorregiões. Em Dourados, a ocupação fica em 92%, enquanto em Campo Grande está em 99%, em Três Lagoas 92% e Corumbá 100%. Portanto, o momento segue sendo de prevenção contra a doença.





O boletim epidemiológico aponta que o número de casos segue alto no estado, ultrapassando mil por dia, em média. Desde a primeira morte registrada pelo novo coronavírus, 8.044 pessoas perderam a vida para a doença.





Ainda de acordo com os novos dados, 332.118 pessoas já foram infectadas com a Covid em Mato Grosso do Sul, sendo que 309.336 delas já se recuperaram.





