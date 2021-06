Com 35.104 doses, MS bate recorde na aplicação de vacina contra o Coronavírus

Além de liderar o ranking nacional de vacinação contra a Covid-19, Mato Grosso do Sul é destaque ao bater recorde na aplicação de vacina contra o Coronavírus. A marca histórica acontece neste domingo (27), com a aplicação de 35.104 doses de vacina no Estado.





Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, a marca no desempenho vacinal é motivo de orgulho. “Esse resultado é o que nos motiva a seguir em ritmo intenso de trabalho, pela certeza de contarmos com equipes comprometidas em todo o nosso estado. Em nome de todos os imunizados, desde que essa campanha começou, o meu agradecimento pelo compromisso de todos os profissionais que estão nas linhas de frente e pelo compromisso com as vidas da nossa gente”!





O Estado já vinha batendo esse recorde desde sábado (26), em que já havia aplicado 34.875 doses de vacinas contra a Covid-19. E hoje alcançou a nova marca com 35.104 doses aplicadas. Na última sexta-feira (25), o Estado distribuiu aos 79 municípios, as 105.090 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 48.600 doses da Coronavac, 37.440 doses da Pfizer e 19.050 doses Janssen, o que permitiu excelentes resultados no desempenho vacinal neste final de semana.





Dados do Vacinômetro MS, mostram que das 1.720.310 doses entre Pfizer, Coronavac, AstraZeneca e Janssen enviadas pelo Ministério da Saúde, 1.593.719 foram aplicadas, sendo 1.144.340 na primeira dose ao que corresponde a 40.73% e 229.379 com a segunda dose, o que corresponde a 16.47%. Levantamento nacional destaca também neste domingo (27), Mato Grosso do Sul em primeiro lugar na aplicação de doses tanto da D1 quanto D2.





Referência nacional





Mato Grosso do Sul está à frente dos demais estados em relação a tomadas de ações para o enfrentamento à Covid-19, destacam técnicos da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) em nova avaliação para o Estado. Além da adoção de medidas não farmacológica como: o uso de máscara e o distanciamento físico. O Estado avança no aproveitamento de doses utilizadas de vacina e no mapeamento genômico tornando-se referência para o país.





Outro levantamento nacional destacou que Mato Grosso do Sul já havia vacinado metade da população adulta do Estado, com índice de 51,8%. Isto significa que a cada dois sul-mato-grossenses adultos, um já havia tomado uma dose de imunizante contra a Covid-19.





O Estado também se tornou destaque na transparência da divulgação dos dados sobre a imunização, sendo classificado no nível “ótimo”, em pesquisa realizada por professores da UFBA (Universidade Federal da Bahia) e UDESC (Universidade Estadual de Santa Catarina).





Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, os resultados positivos são motivos de muitas comemorações. “Temos trabalhado muito para ocuparmos estas posições e acredito que vamos ser o primeiro Estado do país a sair desta pandemia. Para que isto aconteça é preciso que os municípios continuem vacinando no sábado e no domingo. As vacinas que chegam em nosso Estado queremos que a distribuição aconteça na maior velocidade possível. É uma corrida que salva vidas”.





Por: Rodson Lima, SES