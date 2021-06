Cinco pacientes com covid-19 foram transferidos para a capital paulista neste domingo

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, transferiu cinco pacientes com Covid-19 na tarde de domingo (6) para o Estado de São Paulo. Do total, três pacientes são da macrorregião de Campo Grande, do município de Maracaju e dois são da Capital de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul já transferiu 14 pacientes para outros Estados.





Todos foram levados em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) até o aeroporto de Congonhas e depois transferidos para o Hospital Geral Vila Penteado e o Hospital Estadual Metropolitano Santa Cecília, ambos na capital paulista.





Para secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, esta iniciativa é um gesto humanitário do Governo de São Paulo. ”Seremos eternamente gratos com São Paulo, assim como Rondônia por essa ajuda tão importante neste momento crítico que Mato Grosso do Sul está enfrentando”, destacou.





Os três pacientes de Maracaju estavam internados no Hospital Soriano Correia da Silva, sendo dois homens de 62 e 53 anos e uma mulher de 57 anos. Os pacientes de Campo Grande são dois homens, de 60 e 76 anos, que estavam internados em unidades de saúde da Capital.





A Central Estadual de Regulação está levantando a possibilidade de novas transferências. O Estado também realiza tratativa para a transferência de pacientes para o município de São Bernardo do Campo (SP) e o Estado do Amazonas.





Mato Grosso do Sul transferiu até o momento nove pacientes para o Estado de Rondônia. Na quarta-feira (2.6) foi transferida uma paciente do município de Bonito. Na sexta-feira (4.6) foram transferidos sete pacientes de Dourados e no sábado (5) foi transferido paciente de Itaquiraí que estava internado no município de Eldorado. E neste domingo (6), mais cinco pacientes para São Paulo. Totalizando 14 pacientes.





Por: Rodson Lima, SES