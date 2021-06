CAPITAL| Presidente Carlão destaca importância da criação de memorial em homenagem às vítimas da Covid-19

vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB)

“Em tempos de tantas perdas e despedidas dolorosas, vivemos uma verdadeira guerra contra o vírus da Covid-19. Esse memorial é mais do que justo para homenagear a cada vítima desta Pandemia que impactou nossa geração. São pessoas especiais para seus amigos e familiares e muito mais que números, são vidas que entram para a história dessa tragédia mundial”. Disse o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, ao declarar na manhã desta quinta-feira (17.06) a aprovação, em primeira discussão e votação, do Projeto de Lei 9.980/21. O PL é de autoria dos vereadores Silvio Pitu e do próprio Carlão e dispõe sobre a criação de Memorial em Homenagem aos Mortos em Decorrência da Covid- 19 na Capital.





“O objetivo é guardar a memória dos cidadãos mortos pela Covid-19; prestar homenagem às vítimas mortas; marcar historicamente o enfrentamento e as consequências da pandemia no Município, além de oferecer aos familiares, amigos e munícipes em geral um local de homenagem. Também está prevista a criação de um memorial virtual, no site da prefeitura. Foi aprovada ainda uma emenda com a denominação do memorial de Apóstolo Edilson Vicente da Silva, que faleceu em agosto de 2020 vítima de complicações da Covid-19”, explicou o presidente.





Carlão destacou que além das homenagens é preciso manter a luta contra o vírus. Conservando as medidas de prevenção como o uso de máscara, higienização das mãos e evitar aglomerações.





“A vacinação é a nossa esperança para vencermos o Covid-19! Além das medidas de prevenção. Temos trabalhado e cobrado do Poder Executivo, em todas suas instâncias, para que todos da Capital possam ser vacinados o mais rápido possível”.





O projeto de Lei será votado novamente na próxima semana e depois encaminhado para sanção do prefeito Marcos Trad.





Por: Janaina Gaspar