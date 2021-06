CAPITAL| Prefeitura inicia sonhada pavimentação no Ramez Tebet

©Diogo Gonçalves

A pavimentação começa a chegar ao Ramez Tebet, conjunto habitacional com 800 casas na região urbana do Anhanduizinho. Um trecho da Rua Almiro Nunes da Rocha começou a ser pavimentado. “É um ponto de partida para o anseio da comunidade”, revela o professor Sócrates Fernando, destacando a chegada do asfalto junto com a infraestrutura de drenagem que vai acabar com os problemas de alagamento.





Junto com o asfalto da Almiro Nunes da Rocha, está em implantação a rede de drenagem na Rua Antônio Nelson de Souza. Com a obra, será escoada a enxurrada que desce da parte alta do bairro. “Esta tubulação vai impedir que a enxurrada alague as casas que ficam no final da rua”, explica o microempresário Josenildo Santos.





As obras no Ramez Tebet, que beneficiam também o Campo Nobre, integra o conjunto de obras de infraestrutura a Prefeitura previsto no Reviva Campo Grande, que prevê investimento de R$ 1,3 bilhão em 55 obras, com previsão de gerar 25 mil empregos.





Está programada a execução 1,5 km de asfalto, recurso de uma emenda parlamentar de 2012, que a atual gestão conseguiu recuperar e licitou a obra ano passado. Já receberam asfalto as ruas Altos do Indaiá, Natalie Wood e Campina Nobre ,entre a Campo Nobre e a Antônio Nelson de Souza, que faz divisa com o residencial Ramez Tebet.





A obra era esperada há mais de 30 anos pelo aposentado Nilton Moraes, que há três décadas construiu a casa onde mora na Rua Natalie Wood. Ele conta que os moradores sabiam da liberação, há oito anos, mas aguardavam a obra, que agora está saindo do papel.





Serão asfaltadas as ruas Altos do Indaiá, Natalie Wood, Campina Nova, Antônio Nelson de Souza, Almiro Nunes da Rocha, Áurea Garcia Nogueira e dos Topógrafos.





Outras frentes





Além desta obra no Campo Nobre e no Ramez Tebet (ruas Almiro e Áurea Garcia Nogueira), a Prefeitura conseguiu recuperar os recursos que estavam praticamente perdidos, a pavimentação nos bairros Tijuca, Vila Lídia, Jardim Paradiso, Vila Marly e Vila Nasser. Já estão em fase de projeto para posterior licitação: obras no Jardim Tarumã, Centenário, Noroeste, Portal Caiobá e North.





SECOM