CAPITAL| Prefeitura inicia pavimentação do trecho inicial do novo acesso às Moreninhas

A Prefeitura de Campo Grande começou a pavimentação do trecho inicial do novo acesso às Moreninha. São 2,2 quilômetros da Avenida Rita Vieira que também terá uma ciclovia. O prolongamento da Avenida Rita Vieira foi retomado em março após sete anos de paralisação. A obra integra o Reviva Mais Campo Grande, investimento superior a R$ 1,3 bilhão em mais de 55 obras e geração de 25 mil empregos.





Foram implantados 360 metros de drenagem, a partir da Rua Filomena Segundo Nascimento. A concessionária Águas Guariroba fez a transposição de uma adutora de água que foi retirada do traçado da segunda pista para o canteiro central da avenida.





O prolongamento da Avenida Rita Vieira começa na Rua Mariza Andrade Ribeiros e se estende até a Avenida Guaicurus. Pelo projeto que a Prefeitura contratou e que será executado pelo Governo do Estado, o novo acesso às Moreninhas a partir da Avenida Guaicurus, começará pela Rua Salomão Abdala (já no Jardim Itamaracá) em pista dupla. Serão 12,5 km de pavimentação, 6 km de ciclovias e mais 1,5 km de recapeamento nas Moreninhas, incluindo a Avenida Altos da Serra que se conectará com o novo acesso.





A obra atenderá uma região que concentra 40 mil habitantes, além de ser um fator indutor de ocupação de enormes vazios urbanos nós bairros Itamaracá, Jardim das Perdizes, Vila Concórdia, áreas no entorno do macro anel rodoviário.





Nova ligação viária





Além de ser o primeiro trecho do novo acesso às Moreninhas, o prolongamento da Avenida Rita Vieira, quando estiver concluído, também abrirá um novo eixo viário para se chegar aos bairros Universitário, Jardim Itamaracá e ao Santo Eugênio onde está localizado o terminal rodoviário. Também vai servir de ligação desses bairros com a Avenida Três Barras, seguindo trajeto pelas ruas Victor Meirelles, Toros Puxian, Avenida Rita Vieira e Rua Novo Estado.





Em novembro do ano passado, a Prefeitura asfaltou os últimos 400 metros da Rua Novo Estado, via aberta às margens do antigo traçado da ferrovia, fazendo a interligação das avenidas Rita Vieira e Três Barras.





Quem estiver na Avenida Interlagos (perto do Rádio Clube Campo) e entrar na Rita Vieira, vai chegar mais rápido à estação rodoviária e ao Bairro Universitário pela Toros Puxian e seu prolongamento, a Rua Victor Meirelles que está sendo recapeada. Hoje, este itinerário é feito pela Rua Professor Hilário da Rocha, uma via estreita, que atravessa uma área residencial.





Projeto de 2012





O prolongamento da Avenida Rita Vieira foi planejado em 2012, como parte do Parque Linear do Bálsamo. Prevê a abertura de uma ligação viária de 6 quilômetros entre o anel rodoviário (no Jardim Itamaracá) e a Avenida Guaicurus, nas proximidades do Museu José Antônio Pereira. Houve o reassentamento de 116 famílias que moravam em áreas insalubres no Jardim Perpétuo Socorro, além de ter sido aberto o prolongamento da Rua Victor Meirelles e as ruas Brigadeiro Tiago e Desembargadora Marilza Lúcia Fortes, por onde se chega ao terminal rodoviário pelo Bairros Universitário.





A Prefeitura depende do desbloqueio de recursos federais alocados há 9 anos para executar a segunda etapa do projeto, entre as avenidas Gury Marques e Guaicurus.





