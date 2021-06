CAPITAL| Pessoas com 50 anos ou mais podem se vacinar contra Covid, nesta quinta-feira

Além do grupo pela faixa etária, trabalhadores industriais maiores de 30 anos e lactantes com 30 anos ou mais que estejam amamentando o filho menor de 2 anos podem recorrer à vacinação.

Nesta quinta-feira (10), Campo Grande iniciará a vacinação contra Covid de pessoas com 50 anos ou mais. Além do grupo por faixa etária, trabalhadores industriais maiores de 30 anos e lactantes com 30 anos ou mais, que estejam amamentando filho menor de 2 anos, também poderão recorrer à primeira dose, na capital.





A imunização acontecerá somente no período vespertino, confira os locais abertos aos públicos abaixo.





A secretaria municipal de Saúde (Sesau) destaca que as lactantes devem apresentar a certidão de nascimento do filho, para comprovar a idade. Para agilizar no processo de imunização, a prefeitura pede para que as pessoas que forem se imunizar façam um cadastro prévio, neste link





A 2ª dose da AstraZeneca também estará disponível nesta quinta-feira (10), para aquelas pessoas que receberam a primeira parcela do imunizante até o dia 9 de abril.





Locais de imunização

Drive-thru no Ayrton Senna - das 13h às 20h;

Drive-thru no Albano Franco - das 13h às 20h;

Drive-thru na Cassems - das 13h às 20h;

Guanandizão - das 13h às 20h;

IMPCG - das 13h30 às 19h30;

Seleta - das 13h às 16h45;

Unidades de Saúde - das 13h às 16h45 - (veja lista de unidades abaixo).

Lista de Unidades de Saúde abertas para vacinação nesta quinta (10):





Lagoa:





USB BURITI;

USF BATISTÃO;

USF COOPHAVILA;

USF SÃO CONRADO;

USF ANTÁRTICA;

C.F PORTLA CAIOBÁ;

USF VILA FERNANDA;

USF OLIVEIRA;

USF TARUMÃ.





Segredo:





UBS CEL. ANTONINO;

USF SÃO FRANCISCO;

USF VILA NASSER.





Bandeira:





USF MORENINHA;

USF ITAMARACÁ;

USB UNIVERSITÁRIO;

UBS CARLOTA.





Imbirussu:





UBS LAR DO TRABALHADOR;

USF ALBINO COIMBRA;

USB SILVIA REGINA.





Prosa:





USF NOROESTE;

USF NOVA BAHIA;

USF MATA DO JACINTO.





Anhanduizinho:





UBS Jockey Club;

USB DONA NETA;

C.F IRACY COELHO;

USF LOS ANGELES;

USF ANHANDUÍ.