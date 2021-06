Campo Grande não realiza vacinação nesta segunda-feira (14)

Secretaria espera o recebimento de novas doses para definir um novo calendário

A vacinação contra a covid-19 continua suspensa nesta segunda-feira (14), em Campo Grande. Assim como no domingo (13), a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) afirma que espera o recebimento de novas doses para definir um novo calendário de vacinação.





De acordo com a secretaria, a capital já vacinou 336.004 pessoas com a primeira dose da vacina, o que equivale a 37,8% da população. Em relação aos que receberam as duas doses, são 137.569 pessoas, equivalente a 15.18%.





O último dia de vacinação ocorreu no sábado (14), data em que forma vacinados tutores de pessoas com deficiência permanente e necessidades especiais a partir de 30 anos.





Além de profissionais dos Correios a partir de 18 anos, gestantes e puérperas de 18 anos ou mais e também ocorreu a aplicação de segunda dose da Coronavac para vacinados até 21 de abril.





Por: Gabriel Neves